Franz Beckenbauer, el técnico de Alemania en el recordado 1-1 con Colombia en el Mundial 1990

Este lunes 8 de enero, el mundo del fútbol se despertó con la triste noticia del fallecimiento de la leyenda Franz Beckenbauer , una de las máximas leyendas del fútbol y quien es uno de los únicos tres hombres en ganar el Mundial de fútbol tanto como jugador, como desde los banquillos.

En Italia 1990, el ‘Kaiser’ logró el tercer título mundial para los teutones como entrenador, tras superar en la final a Argentina. Pero uno de los partidos más recordados de aquella Copa del Mundo fue entre Colombia y Alemania , correspondiente a la fase de grupos.

Colombia llegaba con mucha ilusión, tras volverse a clasificar a un Mundial; en el grupo estaba con Alemania Federal, Yugoslavia y Emiratos Árabes Unidos. La 'tricolor' jugaba el último partido de la fase de grupos contra los alemanes y tenían la esperanza de clasificar a octavos de final.

La ‘tricolor’ estaba contra las cuerdas y necesitaba sumar tras haber perdido en la segunda fecha frente a Yugoslavia, pero en el partido definitivo, las cosas para los de Francisco Maturana no empezaron de la mejor manera. En el minuto 89, Pierre Littbarski fue el encargado de adelantar a los europeos y este resultado dejaba eliminado a Colombia.

Corría el minuto 90+2 en el mítico césped del Guiseppe Meazza, de Milán, y las esperanzas de la ‘tricolor’ se estaban esfumando, pero todo cambió con un pase de Carlos 'Pibe' Valderrama; luego Freddy Rincón supo 'catapultar' el 1-1 y poner a celebrar a colombianos que estaban siguiendo el recorrido del 'combinado patrio' en ese mundial.

Franz Beckenbauer falleció este lunes 8 de enero, de 2024. Foto: AFP.

Esta anotación es recordada como una de las más importantes en la historia de nuestro país, por la emoción que generó en ese momento y por el resultado conseguido ante la escuadra que, posteriormente, alzaría el trofeo de campeón.

En una entrevista que dio Francisco Maturana, reveló que en una conversación con Beckenbauer, el alemán le dijo: “Con ustedes no va a pasar nada. Tienen un buen equipo, pero no tienen historia”. Posteriormente, el ‘Kaiser’ le agregó: “Historia es aquella cosa que hace que en el momento complicado usted no dé el ciento por ciento, sino el 120, y esa historia no se consigue jugando, se consigue viendo. Usted va a Brasil y cualquiera tuvo un hermano o un primo o un vecino que jugó un Mundial. Dígame, su figura, Iguarán, ¿a quién vio jugar en un Mundial? ¿Y Rincón?, ¿y Valderrama?”.

Una leyenda del fútbol se despidió del mundo, este lunes, y en Colombia se recuerda por ser el entrenador en aquel partido que puso a celebrar a todo el país. Paz en su tumba.