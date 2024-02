La MLS baila al ritmo de Lionel Messi: goles, asistencias y música trasmite el campeón del mundo

La MLS 2024 regresa al ritmo de Lionel Messi. La 'playlist' que el argentino escucha en el calentamiento se estrenó en exclusiva en Apple Music. Está entre las top-40 más escuchadas de la plataforma. La Pulga cambia la percepción de laMLS. Xherdan Shaqiri y otros protagonistas del 'soccer' cuentan a EFE cómo se vive desde dentro el impacto del número 10.

"La música me calma la mente, me ayuda a estar tranquilo y relajado", asegura Messi en su 'playlist'. Pop latino, reggae, rock y cumbia argentina son sus géneros favoritos. De los AC/DC a los Coldplay, pasando por Bad Bunny, J Balvin, Maluma o Rosalía, el argentino compartió las 60 canciones que marcaron los momentos más importantes de su carrera en ocasión del arranque de la MLS.

Esta 'playlist' forma parte de una serie de proyectos de Apple TV, dueña de los derechos de la MLS con un contrato de diez años en vigor desde 2023, para sacar provecho del enorme impacto de Messi. Tras la docuserie 'Messi meets America', preparada para la llegada del argentino al 'soccer', Apple lanzó el pasado miércoles un nuevo contenido especial, 'Messi's World Cup: The Rise of a Legend', para celebrar su Mundial ganado en Catar.

El Inter Miami se estrenó el miércoles en la nueva temporada de la MLS con victoria por 2-0 contra el Real Salt Lake. Messi fue titular junto al uruguayo Luis Suárez.Su presencia atrae nuevos patrocinadores con ritmo casi semanal. El banco JP Morgan Chase acaba de firmar un acuerdo para dar su nombre al estadio del club. Los documentales de Messi arrasan en Apple TV y la popularidad de la MLS se dispara.

Luis Suárez, autor de uno de los goles con el Inter Miami en duelo frente a Al-Hilal. Foto: AFP.

Un cambio de percepción

La percepción global de la MLS cambió tras la llegada de Messi. Lo reflejan los datos de Apple TV y lo confirman a EFE estrellas internacionales de la liga como el suizo Xherdan Shaqiri, entre otros.

"Todos vimos lo grande que fue la llegada de Messi a la liga. Por el mundo vimos que la gente sigue mucho más la MLS. Y veo también cada vez más jugadores sudamericanos que quieren venir a este fútbol antes de dar el salto a Europa", dijo a EFE Shaqiri, un campeón de Europa con el Liverpool y ahora jugador designado del Chicago Fire.

El suizo, que también jugó en el Bayern Múnich y en el Inter de Milán en su carrera europea, reconoció que varios amigos futbolistas le contactan para informarse sobre la liga estadounidense.

Uno de los latinos que siguió el camino de la liga argentina a la estadounidense fue Fede Navarro, centrocampista formado en Talleres Córdoba que llegó a la MLS de la mano del Fire. En conversación con EFE, el argentino dijo que "donde llega Leo se revoluciona todo" y que la presencia del campeón del mundo en la liga de Estados Unidos les "beneficia a todos".

Los goles de la MLS, en '8K 3D

Inter Miami, de Lionel Messi, celebra en la MLS Foto: AFP.

Entre las novedades preparadas por Apple está una experiencia inédita en Apple Vision Pro

, los lentes de realidad mixta de la casa californiana, que permitirán ver los goles de los 'playoffs' de 2023 en calidad 8K 3D, con un campo de visión de 180 grados y audio espacial.

Se trata de un producto inédito que se estrenará próximamente, según informó Apple en un mitin de presentación de la nueva temporada en el que participó EFE.

El MLS Season Pass, que registró números de suscripción de récord el último verano cuando se anunció la llegada de Messi a Miami, regresa este año con una plataforma ultra moderna en inglés, español y francés, que facilita la navegación de los usuarios.

En particular, el nuevo sistema agregó contenidos especiales como historias, análisis y varios 'Best of' enfocados en las mejores jugadas de estrellas de la liga.

El contrato de diez años firmado en 2022 entre Apple y MLS es único a nivel mundial y lleva los partidos del 'soccer' a los cinco continentes, sin limitaciones, con 6.000 contenidos distintos anuales.

En 2023, el MLS Season Pass transmitió 1.000 partidos, entre MLS, Leagues Cup, partidos juveniles y amistosos, y realizó 500 programas de análisis en Nueva York con 500 trabajadores. La televisión contrató además a cerca de 100 analistas y comentaristas, muchos de ellos exfutbolistas, tanto para las transmisiones en inglés como en español.