Los Globe Soccer Awards dejaron varias sorpresas: esta es la lista de todos los ganadores

El delantero noruego de Manchester City, Erling Haaland. y la española Aitana Bonmatí, del Barcelona, fueron reconocidos como los mejores jugadores de 2023 por los Globe Soccer Awards , entregados este viernes en Dubai.

Segundo en la clasificación tanto del Balón de Oro como en los The Best, que una vez más fueron a las manos de Lionel Messi, Haaland fue premiado en los Globe Soccer Awards. Haaland fue clave en una campaña en la que su equipo, el Manchester City, logró todo.

Unanimidad, sin embargo, con la española Aitana Bonmatí. La centrocampista del Barcelona añade este trofeo a los reconocimientos en el Balón de Oro y en The Best. Tal como ocurrió en estos, la designación como la mejor del año de la jugadora azulgrana no estuvo en cuestión.

El fútbol español ocupó parte de las menciones de la gala porque Pep Guardiola fue elegido el mejor entrenador y el centrocampista Rodri, también del City, marginado en algunos premios, fue reconocido como el medio más destacado de 2023.

Publicidad

El Barcelona tuvo su particular galardón al ser destacado como el mejor club en categoría femenina. El Manchester City, por su parte, acaparó el galardón en la masculina.

El futbolista del Real Madrid, Jude Bellingham, fue premiado como el mejor jugador emergente en una gala en la que sobresalió el reconocimiento al Manchester City, nominado en gran parte de las categorías.

Erling Haaland con el Manchester City. Foto: AFP

"¡Una noche mágica en Dubái! Qué honor ganar este premio y también ver reconocidos a otros compañeros del club! Muchas gracias", señaló Haaland, que estuvo presente en la gala. "Espero volver pronto recuperado de la lesión", dijo el ariete del City.

Publicidad

La designación de Bonmatí como la mejor futbolista del año no fue ninguna sorpresa. Ha completado un curso espectacular la jugadora del Barcelona tanto en su club como en la selección española. "Ha sido un año redondo con mi equipo y con la selección. Pero todo ha sido posible gracias a mis compañeras", indicó la jugadora azulgrana.

Guardiola representó el éxito del Manchester City en un año en el que logró por primera vez la Liga de Campeones, que añadió a la Premier y a la Copa. "Este premio es porque hemos ganado, porque si no ganas.. Dentro de unos años nos acordaremos y daremos el valor real a lo logrado", dijo el técnico español.

El acaparador de premios, aunque de una relevancia menor, fue Cristiano Ronaldo. El astro portugués tuvo que subir al escenario tres veces para recoger otros tantos galardones. Primero recibió el premio Maradona al mejor goleador de 2023 y después el de mejor futbolista de Oriente Medio. Más tarde también cayó en sus manos el de jugador favorito de la afición.

"Estoy muy orgulloso de una temporada increíble", por delante de Jude Bellingham, Neymar, Mohamed Salah y Leo Messi.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City Foto: AFP

Publicidad

Además de los galardones a Haaland, Aitana Bonmati, Guardiola y Bellingham, la noche tuvo momentos especiales para el meta del City, el brasileño Ederson, elegido el mejor arquero.

También hubo premios para el mejor presidente, entre los que estaban nominados Florentino Pérez, del Real Madrid, y Joan Laporta, del Barcelona, pero que se llevó Al Mubarak, del Manchester City.

El de mejor director deportivo, al que aspiraba Monchi y también Mateo Alemany, fue para Cristiano Giuntoli, del Juventus, y el de mejor agente lo ganó el portugués Jorge Mendes.

Publicidad

El Al Ahly fue premiado como el mejor club de Oriente Medio y también hubo reconocimiento a las carreras de Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, el inglés John Terry y el brasileño del Manchester United Casemiro.