Luis Rubiales: "El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros"

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aseguró este miércoles que "nunca" ha amañado un contrato y dijo que no tiene "nada que ver" con la constructora Gruconsa, de la que la UCO calcula que entre 2019 y 2023 facturó 3,8 millones de euros a la RFEF y a la sociedad pública Estadio Cartuja de Sevilla.

"Jamás he amañado un contrato", afirmó el exdirigente federativo en una entrevista en La Sexta, en la que aseguró no haber trabajado con Gruconsa durante su presidencia. También negó haber recibido mordidas. "Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que tenía en mis cuentas, no tiene nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros", afirmó.

“No voy a cuestionar a las fuerzas del orden público, si tienen dudas las aclararemos. No tenemos el sumario. He sufrido 70 querellas estos años y en todas he demostrado las cosas. He estado en situaciones muy complicadas. He ido a un lugar donde decían que había pegado un pelotazo, una mordida. Hay un solar que lleva años abandonado con el que no tengo nada que ver. Otra que ha salido es una mordida en Cabo Verde”, expuso.

“Con Gruconsa no tengo nada que ver. Yo tengo supuestamente muchas manos derechas. Yo con la constructora no tengo nada que ver, no he trabajado con ella mientras era presidente de la Federación. Que haya presunción de inocencia, que parece que en España no hay. En cualquier situación mediática que he estado en los últimos tiempo no la ha habido y lo voy a aclarar todo”, añadió.

Rubiales defendió su derecho a rehacer su vida en la República Dominicana y las dificultades que ha encontrado desde que dimitió como presidente de la RFEF.

“Tenía unos ahorros, he trabajado muchos años. Todo el dinero que tengo está en mis cuentas y es producto de mi trabajo y de mis ahorros. Estaba tratando de empezar a hacer negocios aquí y en otros sitios. Firmé un contrato con una empresa coreana de NFTs, de 1,8 millones de dólares por tres años y en cuanto salió el primero me llamaron diciendo que habían recibido muchas presiones desde España y cancelaron el contrato. Me está siendo muy difícil, hasta ahora no tengo ingresos actualmente. He conocido gente y me gano la vida de manera honrada”, dijo.

Luis Rubiales, expresidente de Real Federación Española de Fútbol. THOMAS COEX/AFP

"Hace aproximadamente cinco meses me llamaron de mi banco para decirme que no querían trabajar conmigo. Hablé con mi amigo Nene, me dijo que iba a hacer un viaje aquí y que me viniera para mirar posibilidades de trabajo. No me apetecía seguir estando en el foco. Quería estar tranquilo y empezar de cero, conocer gente y estar fuera del foco. En diciembre me llegó esa comunicación del banco diciendo que me tengo que ir del banco por posibles irregularidades a futuro. Es evidente que no me quieren en España".

"Yo amo mi país -añadió-, a mi gente, pero tengo que buscarme la vida de manera honrada para que mi familia salga adelante. Se está dando un tratamiento a este país de paraíso fiscal, pero todo el dinero que he transferido aquí ha cumplido un proceso de tratamiento antiblanqueo de capitales”.

Rubiales aseguró que su objetivo en República Dominicana eran "negocios hoteleros, de construcción, compraventa de inmuebles", pero que se encontró con que no le quieren dejar ganarse la vida "ni en el fútbol ni fuera de él".

“Tengo cuentas bancarias aquí desde hace tres meses, cuando era presidente de la Federación nunca. No tengo cuentas bancarias en ningún otro lugar que no fuera España. He declarado todo en España, mis ingresos venían del fútbol y de la venta de un piso. Hay mucha gente en el fútbol que gana mucho más de lo que yo ganaba, tenía mis ahorros declarados. No he pegado una mordida jamás, nunca en mi vida. Todo ha sido declarado debidamente”, aseguró.

El expresidente de la Federación aseguró que no hubo nada ilegal en el contrato para que La Cartuja acogiera los partidos de la selección española.

“Todo lo de la Cartuja se hizo de forma impecable. No me voy a esconder, estoy convencido de que se ha hecho todo bien. Bajo el secreto de sumario hay una información que a mí no me ha llegado. El presidente de la Federación desde mi llegada no tiene el criterio para decir esa obra o esta otra, no designa la que se hace. Jamás he recibido pagos de esas operaciones. No se podrá demostrar jamás que tenga dinero en otros países en cuentas a mi nombre o de otras personas”.

Luis Rubiales, presidente Federación Española de Fútbol - Foto: AFP EIDAN RUBIO/AFP

Y habló sobre su relación con Nene, desligándose de negocios en común, ya que admitió que les ha sido imposible realizarlos.

“A Nene le conozco desde hace 30 años, a él y a su mujer, una familia que quiero mucho. Siento enormemente por lo que están pasando, no entiendo por qué, supongo que por ser mis amigos. Es un empresario de largo recorrido en hoteles, en construcción. Él está aconsejado por su abogado pero en ningún caso me ha dado dinero de una obra. Aquí estábamos intentando hacer negocios juntos, pero es imposible, no puedo ni pagar una Coca Cola. Tengo mis cuentas bloqueadas, sin haberse demostrado que he hecho nada. Las cuentas me las han bloqueado hace un día las de aquí y las de España hace cuatro o cinco días”.

“Si se manipula como se ha manipulado el audio de Nene entiendo que se piensen esas cosas. Se dice en un contexto en el que parece que yo me voy a llevar dinero a cambio de algo. Tengo amigos desde hace muchos años, y habrá de mucha más gente en el que si hay una oportunidad… Hay llamadas en las que me dicen oye aquí puedes, se puede conocer gente, se puede construir… ¿Qué problema hay?”, explicó.

También explicó la relación con la empresa Kosmos y aseguró que no hubo oferta de Catar que pudiese competir con Arabia Saudí para la disputa de la Supercopa de España.

“Fue Kosmos quien trajo Arabia Saudí. Se sacó una noticia sabiendo que era falsa. Dijo que habíamos adjudicado a Arabia Saudí por un montante inferior al que nos daba Qatar y él sabía que era falso y estaba mintiendo. Por esas cosas nos han imputado. Cuando hay una denuncia te imputan o te llaman a declarar. Es falso que eligiéramos esa oferta habiendo otra mejor".

"La de Qatar no era una oferta, era una propuesta que no validaron antes de que pasaran los diez días. Era una intención que se tenía que aprobar. Qatar, tenemos interés en hacer esto, lo tiene que aprobar un comité en diez días y entonces la propuesta será firme. Pasan los diez días y no lo dan por bueno, la oferta decae, no hay oferta”.

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol​. Foto: AFP

“Jamás he tenido negocios en Arabia Saudí. Ojalá pudiera tener negocios allí o en cualquier sitio, tengo una familia que necesita salir adelante, y yo también quiero salir adelante. Me estoy moviendo con todos los contactos que pueda tener donde yo quiera, soy una persona libre con derecho a ganarse la vida. Parece que por haber sido presidente de la Federación o recibir varias denuncias te inhabilita para todo. Yo quiero ganarme la vida y tengo contactos, y quiero utilizarlos, aunque me lo han puesto muy difícil”, afirmó.

Descartó Rubiales que pensase contactar con la Casa Real buscando ayuda y que haya hablado con el Gobierno español. Y trató su relación rota con su tío Juan, que aseguró fue el que grabó conversaciones que se han filtrado.

“Ha quedado acreditado que grababa las conversaciones él. Yo no puedo conducir y grabarme mientras. Alguna ocasión me di cuenta que grababa y tuvimos alguna discusión. De mi tío he tratado de hacer división de todo lo bueno que me ha dado, ha estado en momentos muy difíciles de mi vida. Nunca lo eché de la RFEF. Prefiero quedarme con lo primero, el resto es doloroso. Estoy dispuesto si hay un médico que nos asegure de que si nos ponemos suero de la verdad y me preguntan si yo en algún momento he estado con una prostituta y le digo que no. Que le pregunten también a mi tío. Nadie lo podrá comprobar nunca porque nunca he estado. Las relaciones que he tenido son íntimas y dentro de la libertad de dos personas adultas”.

“El Gobierno no debe preocuparse de las grabaciones que puedan salir de mi teléfono. Conozco muy poco a Koldo García he hablado con él tres o cuatro veces. Nos ha pedido entradas, como todos los políticos. Todos los partidos nacionales, no independentistas, salvo VOX que no nos han pedido entradas, el resto lo han hecho muchas veces. ¿Por qué me contactó Koldo? Era amigo de Aldama, presidente del Zamora, y me preguntaron que por qué no subía el Zamora en vez de otro equipo. No he esquivado nunca una explicación"