Paul Gascoigne lucha con su adicción al licor: “Soy un borracho triste, aunque nunca me he rendido”

Paul Gascoigne es recordado por su talento y calidad en el mediocampo de los equipos que representó y con la selección de Inglaterra, algo que marcó una época. Sin embargo, tras su retiro ha venido sufriendo varios problemas personas y en especial con las adicciones, algo que viene incrementando con los años.

"Yo solía ser un borracho feliz. Ya no lo soy. Soy un borracho triste. No salgo a beber, bebo dentro de casa.No es la bebida, es el después. Es mirar mi teléfono y ver 30 mensajes o llamadas perdidas, sé que estoy en problemas”, confesó el británico en una entrevista con ‘High Performance’.

Paul Gascoigne y su lucha con el alcohol

"Nunca me he rendido. Creo que el momento en el que me rendiré será cuando esté en una caja de madera. Aparte de eso, seguiré luchando. Si decepcioné a alguien fue a mí mismo, pero más bien fue por el lado de la bebida, cuando terminé de jugar”, aseguró el exjugador inglés.

De hecho, en la misma entrevista contó que actualmente se quedó sin casa y está viviendo con su agente, todo al perder mucho dinero en su adicción, y también en tratamientos que al final no le han servido, ya que ha vuelto a recaer en varias ocasiones.

Además de estar rehabilitación por ser alcohólico y también estar vinculado con drogas, en Inglaterra ha sido noticia por agredir a un fotógrafo y más problemas personales.

¿Quién es Paul Gascoigne?

Paul Gascoigne fue un jugador inglés reconocido por su calidad con el balón. Se desempeñó como mediocampista y vistió las camisetas de equipos como Newcastle, Tottenham, Middlesbrough, Everton, Burnley, Boston United, en Inglaterra.

En otros países militó en Glasgow Rangers (Escocia), Lazio (Italia) y Gansu Tianma (China).