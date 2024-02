En Paraguay ven a Atlético Nacional como un rival "copero y bastante duro", para la Libertadores

Atlético Nacional comenzará, este miércoles, su participación en la Copa Libertadores de América, en la fase dos frente a Nacional, de Paraguay. El conjunto antioqueño espera dejar atrás el duro presente que atraviesa en la Liga del fútbol colombiano, para empezar con el pie derecho esta llave.

Pero la situación del conjunto ‘guaraní’ tampoco es la mejor y registra solamente una victoria en los seis partidos que ha disputado en el torneo local. Para hablar un poco sobre esta serie, en Gol Caracol contactamos al periodista paraguayo Jorge Izquierdo de Universo 970 a.m. y el Canal 100 de Asunción, quien dio una panorama y contó cómo ven desde su país a los ‘verdolagas’.

“Es muy compleja las condiciones en las cuales llegan ambos equipos,no marchan bien dentro de ambos campeonatos. Aquí Nacional (Paraguay) por fin ha podido triunfar, en la reciente fecha y lo logró contra Sportivo Trinidense, fue muy ajustada", afirmó el comunicador.

La ‘Academia’ disputó la primera fase de la Copa Libertadores y allí se enfrentó a Aucas de Ecuador, donde “sacó la chapa de candidato y resultó instalado en la siguiente fase”.

Jugadores de Atlético Nacional celebran uno de sus goles en la Liga I-2024 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

A pesar de que las cosas en Atlético Nacional no están saliendo de la mejor manera en la Liga I-2024, en territorio paraguayo saben que es un rival de cuidado y así lo manifestó Izquierdo: “Sabemos que el equipo colombiano no llega en óptimas condiciones porque no marcha bien en el campeonato. Pero obviamente al ser un equipo copero que siempre está allí participando en Copa Libertadores que ya ganó incluso esta competencia. Va a ser un rival bastante duro para el equipo paraguayo”.

¿Cómo va Atlético Nacional en la Liga del fútbol colombiano?

Los dirigidos por Jhon Jairo Bodmer vienen de conceder una derrota en la séptima fecha de la Liga local frente al Deportivo Cali por 3-2. En la tabla de posiciones ocupan la casilla número 15, luego de sumar solamente ocho puntos en los siete partidos disputados; dos victorias, dos empates y tres derrotas.

¿Cómo le fue a Atlético Nacional en la última edición de la Copa Libertadores?

El conjunto verdolaga estuvo en la fase de grupos con Patronato, Melgar y Olimpia. Los colombianos se quedaron con la segunda posición del Grupo H, consiguiendo la clasificación a los octavos de final.

En la ronda de eliminación se cruzaron a Racing de Avellaneda y en el partido de ida consiguieron una ventaja de 4-2, en el Atanasio Girardot. Pero en el juego definitivo, en el Cilindro, Nacional cayó 3-0 y quedaron eliminados de la competencia.

Hora y dónde ver Nacional de Paraguay vs Atlético Nacional

Fecha: 21 de febrero

Hora: 7:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Defensores del Chaco

Canal: ESPN Y Star +.