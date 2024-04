Flavio Robatto, DT de Bolívar: "El partido de Copa contra Millonarios es el partido del año"

Uno de los grandes partidos de la segunda fecha de la fase de grupos de esta Copa Libertadores será el Bolívar vs. Millonarios. El cuadro 'embajador' ha iniciado su traslado hacia Bolivia y se prepara para este importante encuentro, mismo panorama para el equipo 'celeste', quien espera hacer un papel más que digno para este próximo encuentro.

Pues bien, bajo este panorama habló Flavio Robatto, director técnico de Bolívar y quien conoce de gran manera a Millonarios, pues, vale la pena recordar que fue asistente técnico de Rubén Israel cuando fue entrenador del cuadro capitalino.

"En La Paz, los partidos que se juegan y por los antecedentes que han tenido los equipos colombianos, se ve que sufren. Todo depende también de cómo plantean el partido o cómo jueguen o quien venga, pero la altura es un condicionante, eso seguro, pero no un determinante y menos con un equipo que está habituado a jugar en la altura", analizó de entrada el estratega en charla con ESPN.

Además de ello, aunque asegura que se vienen las fases finales de la Liga de Bolivia, el partido de Millonarios es el más importante del año para Bolívar y lo afrontaran bajo ese contexto. "Aunque tengamos a la vuelta de la esquina las fases finales, no voy a rotar. Vamos a meter todo, definitivamente todo, contra Millonarios. Creo que es el partido más importante del año. Es el partido que nos puede dejar con un paso adelante para clasificarnos para la próxima fase de la Copa Libertadores. Entonces, teniendo en cuenta que pudimos ganar el partido de la primera fecha (contra Palestino, de Chile 0-4), ganando este, estaríamos muy bien posicionados, así que nos vamos a enfocar mucho más contra Millonarios, que el partido de liga local, que es la ida y somos visita y después definimos en casa el otro miercoles, entonces para esa serie, hay una vida más, contra Millonarios no hay otra oportunidad sino solo esta", declaró.

Por último, decidió hablar de la ausencia de David Mackalister Silva y confesó que es un respiro para ellos que no esté el capitán de Millonarios para este partido. "A mí me da un claro respiro que no este Mackalister Silva. No voy a ser políticamente correcto en esta respuesta, pero voy a decir que me gusta que no esté 'Maka', porque es el mejor, para mí es el jugador más importante del equipo. Pero vamos a ver otros jugadores que también estimo mucho y son muy buenos como lo es Stiven Vega. Sé que Millonarios no es 'Mackadependiente', pero si es su mejor jugador, al margen de que tienen una gran plantilla y plantel, además de un gran entrenador, así que tenemos que cuidarnos de otros aspectos más", aseguró Flavio Robatto.

¿Cómo cree que será el planteamiento de Millonarios?

"Ojala millonarios venga y trate de hacernos un partido bueno, seria lo mejor para nosotros. Me preocupo por hacerles daño, eso no lo voy a saber hasta el día de partido, pero no espero a un Millonarios que presione arriba y que nos espere en el mediocampo, eso es mi ideal. Todos los partidos son distintos, sobre todo en Libertadores. Este es un partido determinante para ambos equipos y si Millonarios saca un buen resultado acá, estaría también muy bien posicionado para su clasificación".

Recuerdos de su estancia en el cuerpo técnico de Millonarios

"De Millonarios tengo muy buenos recuerdos. Pasé casi dos años allí con un persona entrañable como Rubén Israel, pero también tuve oportunidad de estar en Cúcuta, Jaguares, Huila, así que conozco muy bien Colombia. Mi esposa es bogotana, al igual que mi hijo. Nos sentimos bien, por eso, por supuesto".