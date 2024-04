¿Juega Miguel Borja con River en Copa Libertadores?: así sería su titular contra Deportivo Táchira

River Plate también entra en escenaeste martes 2 de abril en la Copa Libertadores 2024. La 'banda cruzada' se enfrenta al Deportivo Táchira, en Venezuela, y el objetivo del elenco donde milita el delantero colombiano Miguel Borja es hacerse de un resultado positivo.

El equipo 'riverplatense' hace parte del Grupo H que completan Libertad, de Paraguay y Nacional de Uruguay. En River quieren empezar con pie derecho y para lograrlo, Martín Demichelis, entrenador del club argentino, analiza cambios en la formación titular. Esto tras el revés con Huracán en la Copa de la Liga Profesional de Argentina y las modificaciones estarían en la defensa y en el mediocampo.

¿Juega Miguel Borja de titular contra Deportivo Táchira?

Eso sí, en lo que respecta a la zona ofensiva, el delantero oriundo de Tierralta, Córdoba, mantendría su lugar en el once contra el conjunto venezolano, que a su vez buscará dar la sorpresa.

Miguel Ángel Borja celebra con River Plate Foto: AFP

En el medio 'TyC Sports' barajan la posible titular de River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; Santiago Simón o Pablo Solari, Claudio Echeverri, Nacho Fernández; Miguel Borja.

Para enfrentar a Deportivo Táchira, Martín Demichelis tendrá las bajas de Ramiro Funes Mori por sinovitis, de Franco Mastantuono, quien presenta una distensión en el recto anterior de la pierna derecha; Gonzalo Martínez por una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y tampoco estará Agustín Ruberto.

"No conozco derrota que caiga en un buen momento. Siempre es desafortunada. Necesitamos que el equipo esté mejor y si el equipo funciona mejor en todas las líneas, las individualidades van a estar mucho mejor. No necesitamos de Claudio Echeverri, necesitamos a los once en cancha", esas fueron las palabras del entrenador de la 'banda cruzada', Martín Demichelis, tras el revés 1-0 sufrido el viernes pasado contra Huracán.

¿Qué dicen en Deportivo Táchira sobre enfrentar a River Plate?

"Evidentemente que ellos son los favoritos, pero no para ganarle a Táchira, es favorito para salir campeón de la Copa Libertadores. Hablamos de dos realidades distintas, pero tenemos un buen equipo para competir", explicó el técnico del equipo venezolano, Eduardo Saragó, en la antesala del compromiso contra el elenco argentino.

¿A qué horas es el partido?

El compromiso entre Deportivo Táchira y River Plate será este martes 2 de abril en horario de las 7:30 de la noche, en horario de Colombia, y se disputará en el Polideportivo de Pueblo Nuevo.