Pedro silenció El Campín: así fue el gol de Flamengo contra Millonarios, en la Copa Libertadores

GOL DO FLAMENGO!



É DO CAMISA 9! Pedro, de pênalti, bateu bem e no alto! O Rubro-Negro faz o seu primeiro gol na Libertadores.



Millonarios 0 x 1 Flamengo



🏆 1ª rodada da Libertadores



🎥 ESPN https://t.co/6R80c7JuNo pic.twitter.com/4jL66Rso4h