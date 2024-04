Tite dice que Flamengo no fue "cobarde" en el 1-1 contra Millonarios, en la Copa Libertadores 2024

Este martes 2 de abril fue el debut de Millonarios en la Copa Libertadores 2024. El resultado final fue 1-1 contra Flamengo, con goles de Pedro para el cuadro brasileño y de Daniel Ruiz para el club 'embajador'. Sin duda, un empate valioso para el equipo de Alberto Gamero y más teniendo en cuenta que se quedaron con 10 hombres, desde el minuto 61, por la expulsión de Larry Vásquez. De igual manera, es para resaltar este punto, ya que fue frente a uno de los candidatos al título. Justamente, esto llevó a que las críticas se centraran en el 'Fla' y que su estratega Tite pusiera la cara.

"No intentamos gestionar el juego, seguimos atacando al rival. Ponemos tres atacantes de velocidad. No dejamos atrás al equipo. Cambiamos piezas para tener más frescura. Millonarios, con diez, tuvo un puntaje bajo. Retrasó la línea para contraatacar. No sabíamos cómo romper ese bloque. Buscamos el segundo gol. Si hubiéramos dejado a todos atrás, podríamos haber marcado otro gol, pero esa no es nuestra característica, sería cobardía y no somos así. Lo que pasó es parte del juego, una jugada individual", expresó, de entrada en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Pero no fue lo único. El entrenador de Flamengo, Tite, también hizo un análisis detallado de lo ocurrido en la cancha del estadio El Campín. "El fútbol, en algunas ocasiones, te presenta diferentes etapas. Millonarios pudo marcar a los 15 minutos del primer tiempo, cuando crearon volumen y lanzaron balones al área. Fallamos muchos pases, la altitud lo provoca, lo que nos impidió utilizar atacantes de mejor calidad. La pelota corre más. En la segunda parte volvimos mejores, con superioridad y marcamos el gol. El fútbol es así. Tiene estos detalles", añadió al respecto.

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, y Tite, director técnico de Flamengo, en el partido de Copa Libertadores 2024 Getty Images

"El partido estaba dominado, con posibilidades de marcar el segundo. Una jugada individual les dio el gol. Quizás la única oportunidad. Hicimos una buena segunda parte, pero encajamos el gol", puntualizó Tite. Eso sí, por último, hizo referencia a las diversas bajas que sufrió para este duelo, válido por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. En sus declaraciones, dijo qué fue lo que pasó con algunos de ellos, futbolistas con los que espera contar en su próxima presentación en este certamen continental, donde deberá ganar para no ceder terreno.

Publicidad

"Veníamos con nueve jugadores que tenían algún problema. Nueve, desde el último partido hasta ahora. Tuvimos que hacer una revisión, no pude entrenar y tener a un total de nueve jugadores, lo que complica las cosas con algunas sensaciones, algunos detalles más. Ahora, este es el detalle más importante, tenemos jugadores y una plantilla con mucha calidad. Así que cuando tienes una necesidad clínica o física de una disminución, naturalmente tienes estos grandes jugadores para poder participar. Y ahí es donde entran los nombres que saltaron a la cancha", sentenció.