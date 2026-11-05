Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Lionel Messi es un tipo ganador, que quiere ganar todos los partidos; te contagia mucho"

"Lionel Messi es un tipo ganador, que quiere ganar todos los partidos; te contagia mucho"

Del argentino volvieron a hablar bien en territorio norteamericano. Ahora, un compañero en el Inter Miami lo llenaro de 'elogios', diciendo maravillas del '10'.

Por: EFE
Actualizado: 5 de nov, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina.
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina.
Foto: AFP

El delantero argentino-mexicano Germán Berterame destacó este jueves que jugar al lado de Lionel Messi en el Inter Miami es una motivación extra puesto que el astro argentino "quiere ganar todos los partidos" y contagia esa mentalidad al resto de compañeros a diario.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Es un tipo ganador que quiere ganar todos los partidos y eso te genera y te contagia muchísimo", dijo Berterame en un encuentro virtual organizado por la MLS con los medios.

Vozinha debutó en el pórtico de Colo Colo en juego de la Copa de Chile.
Gol Caracol

Vozinha ante las dudas sobre su futuro en Colo Colo; "vine para jugar la Copa Libertadores"

Raphinha renovó contrato con Barcelona hasta el 2030.
Gol Caracol

De la duda al éxito con Barcelona, Raphinha renovó su contrato; "no imaginaba llegar hasta aquí"

Publicidad

Últimas noticias

Harry Kane renovó su contrato con Bayern Múnich.
Gol Caracol

Cuál es el sueldo de Harry Kane, que acaba de renovar contrato con Bayer Múnich

Jorge Jesús, DT de la Selección de Portugal.
Gol Caracol

Jorge Jesus y su fría respuesta tras el retiro de Cristiano de Portugal: "La decisión fue suya"

"Jugar al lado de él significa mucho; aprendes cotidianamente de lo que él te enseña dentro y fuera de la cancha. Con esa humildad tiene te va llevando a que puedas potenciarte", agregó el delantero, que recaló a comienzos de año en el Inter Miami procedente del Monterrey mexicano.

Publicidad

Después de unos primeros partidos en los que no estuvo fino de cara a portería, Berterame ha sido capaz de dar un vuelco a la situación y ya suma diez goles en la MLS. Es el tercer máximo realizador de la plantilla, después de Messi y Luis Suárez.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Ese inicio irregular de campaña contribuyó a dejarlo fuera de la lista de jugadores de México para el Mundial, y tampoco fue incluido entre los convocados que Rafa Márquez anunció este jueves para el partido de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Jamaica, en la ventana internacional de noviembre.

Publicidad

Al respecto, Berterame aseguró que intenta progresar y dar siempre lo máximo posible, pero calificó la pugna por la titularidad de "una competición sana", porque sus rivales por el puesto "también están dando lo mejor y es positivo porque le damos muchos problemas al cuerpo técnico".

El próximo desafío de Berterame y el Inter Miami es revalidar el título de la MLS Cup conquistado en 2025, el primero en la historia del club de Florida.

Publicidad

La fase de liga de la MLS llega a su fin este fin de semana, con el Inter Miami segundo en la Conferencia Este. Los 'playoffs' comenzarán el 19 de noviembre, mientras que la final tendrá lugar el 18 de diciembre.

Relacionados

Inter Miami

Lionel Messi

Publicidad

Publicidad

Publicidad