Luto en el deporte colombiano; falleció primer medallista de oro panamericano; corría con gafas

Este jueves 7 de mayo, en Cali, Valle del Cauca, falleció Jaime Aparicio, exatleta colombiano, a los 97 años de edad. Se trata de una de las leyendas del deporte colombiano gracias a las gestas conseguidas en su carrera.

Nacido el 17 de agosto de 1929, Jaime Aparicio fue una de las principales figuras del naciente atletismo colombiano, donde su especialidad eran los 400 metros planos y los 400 metros con vallas.

Su legado se constituye en una vida colmada de valores, principios y disciplina para representar al país en los escenarios más importantes y exigentes del atletismo. Su perseverancia y habilidad innata lo llevó a los Juegos Olímpicos de Londres 1948 (tercera edición con participación nacional) y en Melbourne 1956, donde fue abanderado de la delegación colombiana.

Su nombre se convirtió en sinónimo de triunfo al convertirse en el primer colombiano en adjudicarse una medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Este hecho ocurrió en la edición de Buenos Aires 1951, donde Jaime subió a lo más alto en los 400 metros con vallas (obteniendo la medalla de plata en la misma prueba en Ciudad de México 1955).



Su leyenda también se acrecentó después de su vida como atleta, ya que fue arquitecto e hizo parte de la dirigencia deportiva del país; ayudando en uno de los eventos deportivos más importantes de nuestra historia. Aparicio hizo parte de la organización de los Juegos Panamericanos Cali 1971.