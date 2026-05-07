Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
REAL MADRID
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Luto en el deporte colombiano; falleció primer medallista de oro panamericano; corría con gafas

Luto en el deporte colombiano; falleció primer medallista de oro panamericano; corría con gafas

Este viernes, desde Cali, Valle del Cauca, se dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento de una leyenda del deporte colombiano. Acá le contamos su historia.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 7 de may, 2026
Comparta en:
Atletas en 1948.
Atletas en 1948.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad