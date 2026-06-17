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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios comenzó a moverse; primeras salidas de cara a la Liga BetPlay II-2026

Millonarios comenzó a moverse; primeras salidas de cara a la Liga BetPlay II-2026

El conjunto 'embajador', que cumple su segundo día de pretemporada, oficializó dos salidas de su plantilla y ya trabaja en la búsqueda de reemplazos para afrontar la Liga BetPlay II-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Plantilla de Millonarios
Plantilla de Millonarios
@millosoficial

Este miércoles, Millonarios tuvo su segundo día de pretemporada ya en campo y con todos sus jugadores reunidos, para preparar lo que es la Liga BetPlay II-2026.

Tras no lograr ingresar a cuadrangulares en el semestre anterior, el club ha tomado 'cartas' y oficializó las primeras salidsa de cara a la nueva temporada.

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Inicialmente Se trata del arquero titular Diego Novoa ex América de Cali, el guardameta quien llegó en el último mes del 2023 como suplente, y terminó como titular, hoy le dice adiós a la institución.

Por medio de un comunicado oficial, el cuadro 'albiazul' despidió al futbolista de 37 años: "Millonarios FC informa que Diego Novoa ha terminado su contrato con la institución.

A Diego gracias por su profesionalismo, disposición y sentido de pertenencia. Desde Millonarios FC extendemos nuestros mejores deseos para sus proyectos futuros".

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En segunda instancia, el volante Alex Castro también culmino su paso por Millonarios tras su llegada a mitad de julio del 2025, desde el Deportes Tolima, así lo confirmó el club bogotano: "Millonarios FC informa que Alex Castro ha dejado de ser jugador del club.

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Expresamos nuestro agradecimiento por su dedicación y aporte durante su paso por el equipo y le deseamos lo mejor en los nuevos desafíos de su carrera profesional. ¡Gracias, Alex!".

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