Pablo Peirano: "Este Santa Fe está para lo máximo, esa es la ambición y trabajamos para eso"

Luego de la igualdad por 1-1 frente a Águilas Doradas, en el estadio Alberto Grisales de Rionegro, Pablo Peirano tomó la palabra y analizó lo que fue la presentación de Santa Fe, en esta, la jornada número trece de la Liga I-2024.

Revelando cuáles fueron las claves tácticas para encontrar el gol del empate, el estratega uruguayo se mostró contento por la respuesta que el equipo tuvo en cancha: “Por la necesidad del partido, después de recibir el gol, tuvimos que modificar para jugar mano a mano en la parte ofensiva”.

“El primer tiempo fue bastante parejo, con pocas ocasiones de gol, bastante físico, sabíamos que iba a ser de esa manera y cuando estábamos mejor en el segundo tiempo, nos convirtieron de penal y ahí tocaba replantear; los que entraron lo hicieron bien, tomaron buenas decisiones, lo empatamos y al final tuvimos las opciones más claras para llevarnos el triunfo”, complementó el entrenador ‘cardenal’.

Sumado a eso, Pablo Peirano afirmó que al cuadro antioqueño ya lo tenían bien estudiado y eso fue importante para no llevarse ‘sorpresas’ en el juego: “A Águilas Doradas lo analizamos, todos sus comportamientos, cómo atacan, cómo defienden, eso es lo que hacemos antes de venir acá, lo hacemos en la semana, tanto en campo como audiovisual, le pasamos la información a los muchachos, los compartimos entre todos y luego venimos acá para llevarnos los tres puntos”.

*Otras declaraciones de Pablo Peirano:

El trabajo táctico…

“Mas allá del sistema a utilizar o los que están en campo, hay otras cosas que son importantes, voy leyendo lo que va sucediendo, los momentos del equipo, los jugadores también en su momento que es lo que nos sirve más a todos. Con base a eso, voy juntando la información y hay que resolver en los juegos de manera rápida, pero el campamiento del equipo, se presenta buscando el mismo objetivo”.

¿Para qué está este Independiente Santa Fe?

“Nosotros estamos para lo máximo, es lo que vamos a buscar todo el tiempo, pero sabemos que esa ilusión la tienen todos los equipos y hay que construir todas las semanas, buscar los tres puntos y esa es la ambición”.

Juan Pablo Zuluaga…

“Juan Pablo no llegó a sentirse muy fuerte en el posterior, se le apretó un poco y paro, ahora debemos esperar en las próximas horas para ver cómo sigue y hacer un diagnóstico y que el doctor nos dé una información más certera. Ahora es muy pronto para decir si está o no está, pero lo positivo fue que no salió adolorido”.