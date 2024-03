Qué calentura en la rueda de prensa del Pasto, en el Atanasio Girardot

Este domingo, en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional venció 1-0 al Deportivo Pasto, por la Liga 2024-I del fútbol colombiano. Tras el partido, en la rueda de prensa del equipo 'volcánico' se caldearon los ánimos entre entrenador, jugador y un periodista. ¡Se dijeron de todo!

"Hemos visto al frente del equipo muchos directores técnicos profe y uno podría decir que el verso no cambia, qué es lo que seduce ustedes como profesores precisamente para asumir la dirección técnica de un equipo que semestre tras semestre es prácticamente lo mismo, no pasa nada importante con el respeto que se merecen todos", fue la extensa y fuerte consulta que hizo el periodista.

El entrenador de los pastusos, René Rosero, no se quedó callado y le respondió de manera contundente al comunicador.

"Me parece que eres un irrespetuoso porque no valoras el trabajo que nosotros hacemos día a día desde nuestro staff técnico, directivos y sobre todo tienes que demostrar más respeto por nuestra hinchada. Es tu problema y tu opinión si crees que no pasa nada con nosotros, con nosotros pasa todo, venimos no hace mucho de dos clasificaciones seguidas a los cuadrangulares, estuvimos peleando final muy cerca aquí en Medellín que lastimosamente se nos escapó", dijo de entrada el estratega.

Publicidad

Ahora bien, Rosero siguió y le dejó en claro que trabaja con orgullo por los colores del equipo del sur del país. "Nosotros somos muy apasionados, lo que nos mueve es el amor, el respeto, la dignidad por este escudo. Deportivo Pasto es lo único que yo conozco en la vida y para mí es el mejor equipo del mundo, eres un irrespetuoso y debería retirarte de esta sala de prensa", añadió

Acción de juego en el duelo entre Nacional vs. Pasto, por Liga. Foto: Colprensa.

Los ánimos no bajaron porque el periodista también le había hecho la siguiente consulta al arquero Diego Martínez: "Ustedes qué piensan, qué creen, que se imaginan del Pasto en la situación que están, que no hay algo importante para regalarle alegrías a los hinchas y que siempre terminan diciendo lo mismo 'hay que seguir trabajando' porque pareciera que no trabajan en el Deportivo Pasto".

Publicidad

Martínez en el mismo tono del Rosero, le respondió y hasta se fue de irónico en su respuesta. "No sé quién es usted, pero es una falta de respeto que lo dejen entrar y haga ese tipo de preguntas. Nosotros somos jugadores profesionales y respetamos el escudo en el que estamos, este es el equipo que nos da de comer a nosotros. L que dice el profe es cierto, si usted es un buen periodista debería saber que hace poquito estuvimos en dos clasificaciones y estuvimos en la final aquí 20 minutos. ¿se acuerda? Usted es periodista, ¿tiene memoria? ¿no? Parece que no, muy respetuosa tu pregunta, muy incómodo para nosotros y la hinchada, No sé ni quién es usted, un peladito ahí", cerró de forma certera el golero del Pasto.