Miguel Murillo sobre el equipo 'galáctico' que armó Real Cartagena: "Todos nos quieren ganar"

En el Torneo de la Primera B, Real Cartagena es el equipo que más ha sonado, dada la calidad de jugadores que contrató para este 2024. Teo Gutiérrez, Luis 'Chino' Sandoval, Christian Marrugo, Juanito Moreno y Anthony Otero, son algunos de los fichajes estelares. Sin embargo, uno de los más destacados es Miguel Murillo, delantero que ha marcado tres goles en seis partidos y que tiene amplia experiencia en el fútbol colombiano.

Murillo debutó en el 2012 en el Deportivo Cali y poco a poco se fue abriendo camino. Tanto así que sus goles llegaron a Peñarol de Uruguay. El atacante no tuvo mucha regularidad y pasó por Veracruz, de México; Águilas Doradas; Mushuc Runa, de Ecuador; Royal Pari, de Bolivia; Alianza y Alianza FC, de El Salvador.

Desde su llegada a Real Cartagena, Murillo ha demostrado que todavía tiene pólvora en ataque y que junto a Teo Gutiérrez y Luis 'Chino' Sandoval darán de que hablar a punta de goles. Por eso, es el invitado de la semana en 'Historias de la B'.

¿Por qué aceptó fichar por el Real Cartagena?

"Fue una oportunidad que me gustó, una propuesta que me parece muy seria, de volver a mi país, por el proyecto que se ha presentado. Desde que el objetivo era este año subir a la A, de que iban a contratar muy buenos jugadores, yo creo que tomé la mejor decisión al venir, por todo lo que se está generando ahora en el equipo y por cómo me está yendo".

¿Cómo es jugar con Teo Gutiérrez y Luis 'Chino' Sandoval?

"Son dos jugadores que cualquier equipo quisiera tener. Como compañero, colega, en esa posición, yo creo que para uno también es privilegio porque son jugadores que, por lo que han venido haciendo, Teo, por su recorrido, son jugadores a los que uno debería aprenderle y que vengan a complementar esa pareja con uno. Hay que tratar de sacarle provecho a eso y de esa calidad que tienen como jugadores".

¿Con quién se entiende mejor en la cancha?

"Con Teo ya tuve la oportunidad de jugar varios partidos aquí de titular, donde nos hemos complementado bien. El primer partido de Teo, pues, me puso un pase de gol. Siempre en los entrenamientos trato de hablar con él de cómo hacer los movimientos. Él me dice qué clase de movimiento va a hacer, dónde me la va a tirar".

Miguel Murillo con el Cartagena. Real Cartagena - X

La presión en un equipo de figuras

"Somos conscientes de lo que se ha generado mediáticamente. Al traer jugadores del primer nivel, somos conscientes de que la exigencia va a ser mucho más. Tenemos que tener la mentalidad de que por ahí no nos podemos dejar llevar mucho de esa presión porque a veces eso le juega en contra a uno. Sabemos que todos los equipos nos quieren ganar y el trabajo de nosotros es luchar contra eso".

¿Hace rato no se veía un equipo tan 'galáctico' en la B?

"Uno entiende que se hable de eso, que por ahí la prensa lo hable, la gente, pero la realidad del fútbol es que en la cancha son once contra once y por nombre a veces no se ganan, ya nos pasó en el último partido con Quindío, donde no pudimos conseguir los puntos, y entonces ya uno vuelve a la realidad".

¿Es mucha la diferencia de salario entre la A y la B?

"Obviamente dan mucho menos, pero pues uno está acá con el objetivo de avanzar y que independiente de que este equipo que tiene muy buenas figuras, que se le ha hecho una buena inversión, la idea es así uno gane menos o gane más, el objetivo es ascender. El dinero va a venir después de que logremos las metas trazadas".