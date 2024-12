Partidos HOY EN VIVO 10 de diciembre de 2024: horarios y programación por TV

La Champions League sigue con su acción en la sexta fecha y este miércoles habrá juegos emocionantes como el de Juventus vs Manchester City o Borussia Dortmund vs Barcelona. Estará en acción Jhon Lucumí, en Bologna vs Benfica. En Argentina, se disputará la final de la Copa, entre Vélez y Central Córdoba.

Y como es costumbre, acá en Gol Caracol le presentamos la programación de los partidos de hoy miércoles 11 de diciembre, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe.

Partidos miércoles, 11 diciembre - 2024