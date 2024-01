De la próxima marcha de Jurgen Klopp del Liverpool, no se ha dicho toda la verdad

La próxima salida de Jurgen Klopp ha generado un gran revuelo a nivel mundial. El alemán, recientemente, aseguró que, una vez terminada la actual temporada 2023-24, se tomará un descanso de la dirección técnica.

El estratega manifestó que : "Me estoy quedando sin energía y no tengo ningún problema ahora, obviamente. Creo que ya lo sé desde hace tiempo y tendré que anunciarlo en algún momento, pero ahora estoy absolutamente bien, pero también sé que no puedo hacer el trabajo una y otra vez", fueron las palabras de Klopp para argumentar su próxima salida.

No obstante, siguen saliendo versiones y rumores y uno de ellos fue creado por un exLiverpool, uno que sabe muy bien lo que es estar al mando de ellos y hasta salir campeón, pues se trata de Rafael Benítez, quien es amado y querido por su exitoso paso por los 'reds' entre el 2004 y 2010.

Pues bien, el español causó alboroto debido a ciertas declaraciones, ya que, asegura que hay algo más detrás de la decisión del alemán, no es solo por falta de energía.

"Tengo una ventaja. Conozco a gente en Liverpool y también en el club", dejó claro en primera instancia. "Más o menos sé cómo ha sucedido. Sé algo más de cómo ha ido por dentro y tiene todavía más mérito que estar ahí", reafirmó el entrenador nacido en Madrid, España en declaraciones recogidas por 'Mundo Deportivo'.

Sin embargo, elogió de gran manera el trato que Klopp le ha dado al tema, pues asegura que hubo dialogo con el club, cosa que le permitirá al Liverpool organizarse de cara a conseguir un reemplazo para 'Boss'.

"Ha ido y ha hablado con el club, dándole tiempo a reorganizarse, lo que, desde otro punto de vista, es muy alemán", fue lo dicho por Benítez.

Por otro lado, terminó por elogiar tanto a Klopp, como al Liverpool, asegurando que es un amigo y que su relación con él es muy buena. "Solo tengo palabras positivas sobre Klopp. Es mi amigo y tengo una buena relación con él. "ha hecho y está haciendo un trabajo enorme. Todo lo que puedo decir sobre Klopp y el Liverpool es positivo. Ha hecho y está haciendo un trabajo enorme. Todo lo que puedo decir sobre Klopp y el Liverpool es positivo".

¿Cuál es la actualidad deportiva del Liverpool?

Liverpool, con un Luis Díaz siempre protagonista, es actualmente el líder de la Premier League con un total de 48 puntos. Su perseguidor es el Arsenal, con 46 unidades.