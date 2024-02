El mensaje de Jurgen Klopp para tocarle las fibras a Luis Díaz y a los jugadores de Liverpool

A todos en el mundo del fútbol sorprendió hace algunos días la decisión del técnico alemán Jurgen Klopp de salir del Liverpool, apenas termine la temporada.

Por supuesto, para Luis Díaz y sus compañeros en el equipo de Merseyside fue un ‘duro golpe’, por lo que representa el entrenador no solo desde lo deportivo, sino también en lo personal, reconocido por su forma de ser adentro y afuera de la cancha.

A pesar de eso, Jurgen Klopp ‘blinda’ a sus futbolistas del Liverpool y por eso ha confesado del mensaje que le da a todos, luego de confirmar su salida.

“Se trata de que nos metamos de lleno en la temporada, de seguir adelante, de aguantar la respiración, de abrocharnos el cinturón, de todo ese tipo de cosas y de ir a por todas. Para eso estamos aquí con estos fantásticos jugadores”, aseveró el entrenador alemán.

Eso sí, Klopp destacó la mentalidad de sus dirigidos, ya que a pesar de la sorpresiva noticia de su marcha a final de temporada, no ha cambiado nada en el día a día con los jugadores.

“Si no hubiera anunciado lo que anuncié hace una semana, ¿qué sería diferente? ¿No sería bonito ganar otra Premier League, no sería bonito hacerlo después de todo lo que hemos hecho a lo largo de los años y lo cerca que hemos estado?”, aseguró el técnico del Liverpool.

Jurgen Klopp junto a Luis Díaz. Foto: AFP

Para terminar, Jurgen Klopp contó de la frase que ahora tienen sus jugadores a la hora de motivarse, y que lo llena de orgullo y emoción.

“La única pequeña diferencia es que ahora dicen: “Por Jurgen”, eso es lo único”, confesó el entrenador europeo.

Liverpool actualmente es el líder de la Premier League, está en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra, en la quinta ronda de la FA Cup y superó la fase de grupos de la Europa League, por lo que está aún en el camino de ganar todos los títulos.

“Por supuesto que quiero ganar la liga, pero de aquí a entonces hay muchos partidos. Tenemos que jugarlos todos y tenemos que ganarlos todos, lo cual es una locura. No soy un soñador. Pero si me preguntas si sería bonito, entonces sí, muy bonito para todos los implicados y para todo el mundo del Liverpool. Si puede generar algún porcentaje extra sería bueno, pero no estoy seguro de que sea necesario porque ya estamos al cien por cien y eso está bien”; fueron las contundentes palabras de Jurgen Klopp, quien le gustaría cerrar por lo alto su etapa en el equipo inglés.

¿Cuándo juega el Liverpool?

Este domingo 4 de febrero de 2024 el Liverpool visitará al Arsenal, en el Emirates Stadium, por la fecha 23 de la Premier League. El duelo será desde las 11.30 a.m. (hora colombiana).