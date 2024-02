Hora y dónde ver Arsenal vs Liverpool EN VIVO, partido de la Premier League

Arsenal vs Liverpool se lleva las miradas este domingo 4 de febrero en la Premier League, ya que son dos equipos protagonistas en el campeonato inglés, y que luchan por el título a mitad de año.

Los hinchas de ambos equipos, pero también los seguidores del fútbol estarán pendientes a las emociones y goles que traerá este compromiso.

Hora y dónde ver EN VIVO Arsenal vs Liverpool, partido de la Premier League

Arsenal vs Liverpool

Fecha: domingo 4 de febrero de 2024

Hora: 11:30 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Emirates (Londres)

Transmisión: ESPN y Star Plus

El Liverpool parte como el favorito en este partido ya que actualmente es el líder de la tabla de posiciones de la Premier League, con 51 puntos, cinco más que el Manchester City, pero con un partido más.

Publicidad

Los de Jurgen Klopp gozan de un buen presente en todas las competiciones que están disputando, y el colombiano Luis Díaz viene siendo importante en ese buen andar.

Luis Díaz con el Liverpool enfrentando a Arsenal Foto: AFP

De hecho, el guajiro en la FA Cup, en el duelo más reciente que han tenido Arsenal y Liverpool, le anotó un golazo a los ‘gunners’, por lo que buscará este domingo repetir.

Por el lado del Arsenal es actualmente tercero en la Premier League, con 46 unidades también, pero ha sido irregular en algunos pasajes del torneo y eso lo ha llevado a perder puestos en la tabla de posiciones.

Publicidad

De esa manera, todo está listo para este partidazo entre Arsenal y Liverpool, en el Emirates Stadium, entre dos equipos que tienen buen juego, grandes jugadores y darán una buena ‘batalla’.