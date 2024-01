Jürgen Klopp podría volver a dirigir en Alemania: una decisión familiar sería clave

Jürgen Klopp ya sabe lo que es ganar casi a todo a nivel de clubes. En su palmarés hay dos Bundesliga, una Copa de Alemania y dos Supercopas de Alemania, con Borrusia Dortmund; una Premier League, una Copa de la Liga, una FA Cup, una Community Shield, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, con Liverpool. Por eso, es un técnico muy apetecido.

Desde que anunció su salida de los 'reds', una vez termine la actual temporada, los rumores no han parado de surgir. Y es apenas normal, teniendo en cuenta que por su profesionalismo, entrega y dedicación, puede ser el idóneo para encabezar un proyecto deportivo. De hecho, sus más recientes resultados lo demuestran. Razón por la que más de uno se 'pelea' en carrera por ficharlo.

Hay algo claro y lo expresó el propio Jürgen Klopp: "Aunque me muera de hambre, jamás dirigiré un equipo diferente en Inglaterra que no sea el Liverpool". Así las cosas, las opciones en dicho país quedaron descartadas. Ahora, las miradas se centran en Alemania y España. Por un lado, el Bayern Múnich sería una alternativa, mientras que, por el otro, el Fútbol Club Barcelona pica en punta.

En ese sentido y sumado a que la continuidad de Tomas Tuchel al frente del conjunto 'teutón' está en duda, Jürgen Klopp estaría en carpeta. Sumado a ello, el dario 'Bild' explica que la familia del entrenador está construyendo una casa en Alemania, en Wiesbaden. Además, en dicho país está su hijo Dennis, de 36 años y fruto de una relación anterior, quien vive entre Mainz y Wiesbaden.

Jürgen Klopp, entrenador alemán del Liverpool, en medio de un partido de la Premier League Getty Images

Publicidad

Como si fuera poco, hace dos años lo hizo abuelo de Ulla y Jürgen, con quienes quisiera compartir y estar cerca de ellos sería una excelente alternativa. Pero no se puede olvidar que Xabi Alonso, el actual estratega del Bayer Leverkusen, donde firma una brillante campaña, es otro de los principales y serios candidatos a llegar al Bayern Múnich. No obstante, no hay nada definido ni oficial.

Será un interesante mano a mano entre dos grandes directores técnicos, a quienes nunca les faltan las ofertas. Lo cierto es que, de hacerse realidad, sería el segundo capítulo de Jürgen Klopp en el fútbol alemán. Cabe aclarar que estuvo al frente del Borussia Dortmund, firmando una de las etapas más fructíferas en la historia de la institución, logrando varios títulos y dejando gran huella.