Jürgen Klopp y su próximo destino: dan pistas del siguiente paso del DT de Liverpool

Jürgen Klopp sorprendió en los últimos días con la noticia de su marcha a final de la temporada del Liverpool , escuadra en donde milita el jugador colombiano Luis Díaz. Fue una noticia que ocupó titulares en la prensa internacional, pero que según el DT alemán, en los 'reds' ya lo sabían.

Ahora el entorno del fútbol se preguntan cuál será el próximo destino del extécnico del Borussia Dortmuntd y en muchos medios hay especulaciones al respecto. En las últimas horas salió a relucir una pista del próximo paso a seguir por parte de Klopp cuando deje las arcas del conjunto rojo de la ciudad de Liverpool en junio de este 2024.

En ese orden de ideas, en 'Mundo Deportivo' revelaron que lo que prevé el timonel alemán es tomarse un merecido descanso.

"No estoy seguro de si debería contarte esto, pero no es un gran secreto. Le van a construir una casa en Mallorca. Tengo una casa cerca de donde él está construyendo la suya. Le vi el otro día y le pregunté, cómo va la casa", expresó Mark Lawrenson a 'Off the Ball', medio irlandés.

Jurgen Klopp anunció que dejará el Liverpool a final de temporada. Foto: AFP

Y es que Lawrenson fue un exjugador del Liverpool y ahora trabaja como analista para dicho medio donde reveló la información. Ahora habrá que esperar si realmente Klopp se toma un descanso antes de continuar cuál será su siguiente paso en su gran carrera como director técnico.

Los hinchas del Liverpool ya empiezan a hacerle despedidas

Antes del inicio del partido frente al Norwich, la grada del estadio de Liverpool cumplió con la tradición y, a capela, entonó el cántico, con momentos alusivos al preparador germano que se emocionó en el banquillo, ante el calor y el cariño mostrado por su público.

Las bufandas con el nombre del entrenador y varias pancartas se desplegaron al tiempo, visibles, con referencias a Jürgen Klopp, con el que la entidad recuperó el alto nivel competitivo, conquistó su última Copa de Europa y volvió a convertirse en una de las referencias del fútbol continental.

La cuenta atrás del retiro de Klopp ha comenzado. Los homenajes, la gratitud de la gente y los actos de reconocimiento, no han hecho más que empezar

¿Cuándo juega el Liverpool?

El 'red' de Anfield Road juega este miércoles 31 de enero frente a Chelsea en un gran partidazo por la Premier League. El duelo comenzará a las 3:15 de la tarde, hora de Colombia. El conjunto de Klopp lidera el campeonato con 48 puntos.