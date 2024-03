Liverpool vs. Nottingham Forest: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Premier League

Tras recibir descanso en el partido de la FA Cup,Luis Díazestá listo para afrontar un nuevo reto con el Liverpool. En esta ocasión, el equipo que es entrenado por Jürgen Kloop se enfrentará al Nottingham Forest, en partido válido por la jornada 27 de la Premier League. A las 10:00 de la mañana, en horario de Colombia, será el compromiso este sábado 2 de marzo.

Los 'reds' vienen de superar por marcador de 3-0 al Southamptony avanzar así a una nueva ronda de la FA Cup, mientras que el Nottingham Forest quiere dar el 'batacazo' en Anfield Road y escalar en la tabla de posiciones.

Hora y dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Nottingham Forest, por la Premier League

El compromiso entre Liverpool y Nottingham Forest, por la fecha 27 de la máximo torneo del fútbol inglés, será a las 10:00 de la mañana, en horario de Colombia, y se podrá ver EN VIVO por la pantalla de Espn y por la plataforma de Star+. Se espera que en dicho compromiso, el popular 'Lucho' sume minutos con la camiseta de los 'reds'.

Liverpool celebra en la FA Cup - Foto: PAUL ELLIS/AFP

Con la todavía la duda sobre la disponibilidad de piezas clave como Mohamed Salah, Darwin Núñez o Dominik Szoboszlai, Jürgen Klopp podría seguir dando minutos a jugadores de la cantera, que ya brillaron el domingo en la victoria en la Copa de la Liga y que volvieron a mostrarse convincentes el miércoles pasado en Copa de Inglaterra (victoria 3-0 contra Southampton).

¿Qué dijeron en Liverpool previo al juego de este sábado?

"Darwin (Núñez) y Dom entrenaron hoy (viernes) con el equipo. Veremos cómo reaccionan. Ibou... no es nada, tiempo compartido. 'Lucho' Díaz está bien. Macca está bien. El pequeño problema que no sabíamos fue que Macca estuvo enfermo durante un día y medio, Robbo lo mismo, con suerte no se ha propagado", dijo Klopp en la rueda de prensa previa al compromiso.

El presente de Nottingham Forest

No es muy bueno el presente del club, ya que se ubica en la casilla 17 de la Premier League con 24 puntos, tras 26 jornadas. El Liverpool, por su parte, es líder del campeonato con 60 unidades.