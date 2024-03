¡Luis Díaz, de vuelta a la acción!: Liverpool se prepara para su partido contra Nottingham Forest

Liverpool, de Luis Díaz, viene viviendo días de éxito, recientemente. El conjunto de los 'reds' viene de ganar la Carabao Cup, luego de vencer al Chelsea con un gol de Virgil Van Dijk, además de dar un paso firme en la FA Cup, luego de vencer con un marcador de 3-0 al Southampton, avanzando a los cuartos de final de esta importante competición.

Ahora, tendrán que poner todos sus esfuerzos en la tercera competición nacional que les queda: la Premier League, en donde se encuentran punteros con 80 puntos, siendo líderes indiscutidos, aunque Manchester City y Arsenal los siguen muy de cerca.

De cara a mantener el ritmo en la liga de Inglaterra, el equipo que actualmente dirige Jürgen Klopp prepara lo que será el partido por la fecha 27, el cual será contra el Nottingham Forest en condición de visitante.

Sin embargo, hay un tema que ha mantenido al ras al Liverpool y son las lesiones, pues ha tenido que 'echar mano' de las divisiones menores para poder jugar ciertos partidos, como por ejemplo el más reciente contra Southampton por FA Cup, en donde varios juveniles vieron minutos en el primer equipo.

Publicidad

De hecho, el propio Klopp tuvo que salir a hablar en rueda de prensa de esta situación, remarcando que nuestro Luis Díaz se encuentra en plenas condiciones y es problable que vuelva a sumar minutos con el equipo, ya que desde la final de la Carabao Cup, no juega el colombiano.

Luis Díaz y demás jugadores de Liverpool celebran uno de los goles contra Chelsea, en la Premier League Twitter Oficial de Liverpool

"Darwin (Núñez) y Dominik Szoboszlai entrenaron hoy con el equipo. Veremos cómo reaccionan. Wataru y Robbo no, pero hay un plan al que se unen hoy. Ibou... no es nada, tiempo compartido. Lucho Díaz está bien. Macca está bien. El pequeño problema que no sabíamos fue que Macca estuvo enfermo durante un día y medio, Robbo lo mismo, con suerte no se ha propagado", fueron las palabras con las que el alemán actualizó la información de varios de sus dirigidos,

Publicidad

Por otro lado, la gran incógnita es Mohamed Salah, quien se ha mantenido al ras del ritmo de competición y no ha estado al 100% para regresar de una vez por todas con el Liverpool, aunque cabe mencionar que tuvo minutos contra Brentford, incluso marcando un gol. “No creo que Mo esté demasiado lejos, no aparecerá mañana, pero veo más cercano su regreso", aseguró.

Para es encuentro, cabe resaltar que el Nottingham Forest está invicto en sus últimos 13 partidos de liga en casa contra el Liverpool con seis victoria y siete empates, incluyendo los seis en la Premier League, con tres victorias y tres empates, cosa que buscará romper en esta ocasión el cuadro de Merseyside y llevarse una victoria.