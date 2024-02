Ni Erling Haaland lo podía creer: así fue su curioso gol con Manchester City, en la FA Cup

La quinta ronda de la FA Cup dio inicio. Este martes 27 de febrero, Manchester City y Luton midieron fuerzas en el estadio Kenilworth Road. Allí, el favorito, de entrada, era el club de Pep Guardiola y así lo demostraron desde el arranque. Tan solo iban tres minutos, cuando Erling Haaland infló las redes para abrir el marcador y poner el 1-0 parcial.

Todo empezó en los pies de Matheus Nunes, quien leyó a la perfección la diagonal que le marcó Kevin De Bruyne, que atacó el espacio y dejó viendo un 'chispero' a la defensa rival. Una vez entró al área, el volante levantó la cabeza, encontró al atacante noruego y se la puso como con la mano, tras un buen movimiento del 'androide', como le dicen.

El atacante Erling Haaland no dudó un segundo en rematar de primera y, a pesar de que le pegó 'mordido' y no cogió plena la pelota, le bastó para vencer al guardameta Tim Krul, quien nada pudo hacer para evitar que las redes se inflaran. Eso sí, la reacción del noruego fue la mejor. Teniendo en cuenta que no le pegó bien, pero fue gol, se sorprendió.

Erling Haaland y Kevin De Bruyne celebran el primer gol de Manchester City vs. Luton, en la FA Cup AFP

Vea el gol de Erling Haaland en Luton vs. Manchester City, en la FA Cup

