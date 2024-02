Polémica y escándalo en el partido de Liverpool contra Chelsea, por un penalti que no sancionaron

El partido del día, en Inglaterra, tuvo como protagonistas a Liverpool y Chelsea. En Anfield, dos de los clubes más históricos midieron fuerzas y las expectativas eran altas. Por eso, las miradas de los millones de amantes del fútbol se centraron en dicho compromiso.

Esto generó que a nadie se le escapara ni el más mínimo detalle. Fue así como las polémicas no faltaron y, de inmediato, hubo toda clase de reacciones. Conor Gallagher, jugador de los 'blues', fue derribado en el área rival por Virgil van Dijk y se desataron los reclamos.

El árbitro central no sancionó penalti y eso causó molestia en cuerpo técnico y futbolistas del Chelsea , mientras que en Liverpool afirmaban que no había pasado nada. Finalmente, para el juez no hubo infracción, pero, en redes sociales, sí mostraron su descontento.

Luis Díaz celebra con sus compañeros, tras uno de los goles del Liverpool contra Chelsea, en la Premier League Getty Images

Vea la polémica jugada en Liverpool vs. Chelsea, por la Premier League

Esto no fue penal para el Chelsea.

Si esa misma falta se la comete Disasi a Luis Díaz otra marcación habríamos visto. #PremierLeague pic.twitter.com/oLSNkokKvw — Brian Garrido 🧑🏻‍⚖️ (@briangarr_tos) January 31, 2024

