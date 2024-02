No, gracias.

Vea el gol de Dominik Szoboszlai, en el Liverpool vs. Chelsea, por Premier League ¡Todo un baile! El cuadro 'red' es una tromba en Anfield, venciendo y goleando al Chelsea por Premier League. Y como no podía era de esperarse, Dominik Szoboszlai no se quedó sin su gol.