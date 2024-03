El Liverpool reveló un fichaje de última hora: ¿Quién es el nuevo compañero de Luis Díaz?

El Liverpool, Luis Díaz, confirmó este miércoles el fichaje de Richard Hughes como nuevo director deportivo, después de más de diez años en el Bournemouth.

Hughes, de 44 años, se unirá al Liverpool a partir del 1 de junio, para preparar la próxima temporada y es el segundo fichaje de los 'Reds' en la parcela directiva después del de Michael Edwards, anunciado la semana pasada, como jefe de operaciones en el fútbol.

El nuevo fichaje del Liverpool tiene pasado como jugador y disputó más de 300 partidos en su carrera en el Portsmouth, donde coincidió con Edwards, y en el Bournemouth.

"Estoy increíblemente orgulloso de que me hayan ofrecido esta oportunidad. El Liverpool es un club único y estoy encantado de que me hayan dado la oportunidad de tener este puesto. La gente habla, con razón de la rica historia de esta organización, pero lo que de verdad me llama es el presente y el futuro. Jürgen Klopp lidera un equipo espectacular y además de eso está el compromiso de los jugadores jóvenes y su paso al primer equipo es increíble también", dijo Hughes.

"Estoy completamente al tanto de las expectativas y las responsabilidades que vienen con esta posición", añadió.

¿Cómo le fue a Liverpool en su último partido?

Luis Diaz en acción contra el Manchester United Foto: AFP

El Liverpool le dijeron adiós a la FA Cup. El equipo donde milita el extremo guajiro cayó derrotado 4-3 este domingo por el Manchester United, en partido que se fue al tiempo extra, y con ello quedaron eliminados del certamen, en partido válido por los cuartos de final que se jugó en el mítico estadio de Old Trafford.

Liverpool batalló contra un United que también dio pelea y cuando todo parecía que iba a tiros desde el punto blanco del penalti, los dirigidos por Erik Ten Hag resolvieron el compromiso a su favor con un gol de Amad Diallo, al minuto 120.Los goles del Liverpool fueron anotados por el argentino Alexis Mac Allister, el delantero egipcio, Mohamed Salah, y el británico, Harvey Elliott.

Ahora, los hombres de Jürgen Klopp apostarán sus esfuerzos en la Premier League y también en los cuarto de final de la Europa League, certamen en el que son uno de los clubes favoritos a alzarse con el.

¿Cuándo vuelve a Jugar el Liverpool por la Premier League?

Los 'reds' jugarán contra Brighton el domingo 31 de marzo a las 8:00 a.m. (hora colombiana), en condición de local. Este partido lleno de emociones será transmitido EN VIVO por la plataforma digital Star+.