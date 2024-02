Arturo Reyes tras derrota del Junior: “Toca trabajar, cerrar la boca y mantenernos juntos”

Junior perdió de forma estrepitosa este miércoles en el partido de la fecha 8 de la Liga del fútbol colombiano 2024-I, con un marcador de 3-0 con Santa Fe, en el estadio El Campín. Luego de este encuentro el técnico Arturo Reyes atendió a la prensa y se refirió a lo ocurrido en la noche capitalina.

“Fue un partido en el que intentamos en algunas contras poder encontrar el gol, las cosas no nos salieron, no se nos dieron.Pero acá principalmente hay que mantenerse unidos, ahora hablamos en el camerino y sabemos que hemos pasado por momentos difíciles y no hay otra sino trabajar, cerrar la boca y mantenernos juntos”, aseguró para comenzar el entrenador de los ‘tiburones’.

Arturo Reyes no dio muchos detalles sobre la dura lesión de Rafael Pérez, y espera que los médicos den su diagnóstico para no adelantarse a los hechos, pero eso sí, es consciente que puede ser algo grave.

“El tema de Rafa Pérez no tenemos todavía los exámenes médicos, no tenemos confirmación de nada y no me gustaría aventurarme a decir nada. Es claro que no se ve bien, en algún momento influyó porque veía la cara de los jugadores y fue un golpe fuerte para nosotros”, explicó.

Publicidad

Acá más declaraciones de Arturo Reyes tras Santa Fe 3-0 Junior:

*La unión sacará adelante los resultados

“Somos un equipo, jugadores, cuerpo técnico y directivos, vuelvo y repito en estos momentos las cosas no nos están saliendo, el equipo está intentando, generando y sabe cómo hacerlo. Lo único que podemos hacer es tratar de mantenernos unidos, aceptar que las cosas no vienen bien y que el próximo partido puede ser, el domingo que podamos hacer una mejor presentación y sumar puntos”.

Acción de juego entre Santa Fe y Junior, por Liga 2024-I Foto: Colprensa

Publicidad

*El tema de la pelota quieta en contra

“Indudablemente hoy nos marcaron yo diría que los tres goles de pelota quieta y es algo que debemos mejorar. La pelota quieta es de atención, de concentración y trabajar, una materia que debemos revisar, observar, mirar videos y tratar de mejorar”.

*Una mala racha en Junior

“Para nosotros la verdad es doloroso, además del tema de los puntos que no hemos sumado en estos últimos tres juegos, pero hemos tenido lesiones importantes y eso es lo que más nos duele, porque los jugadores vienen con una ilusión de representar una camiseta, hacerse un nombre en este club y pasan estas cosas. Pero confiamos en el grupo, la nómina que ha conformado los directivos y el Junior y saldremos el próximo partido a intentar mejorar lo que nos está pasando, ganar el partido e irnos acercando a esa clasificación que estamos anhelando”.