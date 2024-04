"Las jugadoras de Colombia Sub-17 son de una humildad tremenda, llegan sin guayos; pero evolucionan"

Carlos Paniagua fue el gran guía de la Selección Colombia femenina que logró la clasificación al Mundial de República Dominicana. El DT antioqueño lleva por segunda vez consecutiva a un combinado de esta categoría a la Copa del Mundo, tras lo sucedido en India 2022.

Para hablar de cómo se gestó esta clasificación a la cita orbital en tierras dominicanas, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con el popular 'Fututo' Paniagua. De entrada, se mostró "agradecido y orgulloso de lo que fue la presentación de nuestras jugadoras allá en Paraguay".

Paniagua ha sabido llevar un proceso con la 'tricolor' femenina Sub-17 y volvió a hacer hincapié en que ha "sido un proceso bastante bonito".

"No es fácil de un momento a otro que venga otro proceso, ha sido un proceso muy bonito, que empecé a trabajar después del Mundial de la India. Luego estuve observando todos los torneos de Difútbol, fuimos observando a las jugadoras con talento; el equipo viene de menos a más; fuimos tomando vuelo y gracias a Dios volvemos a un Mundial", analizó el timonel antioqueño.

En medio de la conversación con la mesa de periodistas, al 'profe' le consultaron por Maithe López, quien fue una de las destacadas de Colombia en el Sudamericano en Paraguay.

"Es una jugadora que la vi con la Selección de Santander, categoría Sub-17; fuimos de esas jugadoras que insistimos en la parte física y nos ayudó mucho el Real Santander. La verdad es que fue ganando mucho, en el Sudamericano la vimos con calidad y potencia, Dios la premió en los últimos dos partidos con gol. Agradecer a los profesores que trabajan con ellas en los departamentos".

Maithe López celebra su gol en Selección Colombia femenina Sub-17 vs Brasil - Foto: Conmebol

Otras declaraciones de Carlos Paniagua:

*El auge del fútbol femenino

"Para nadie es un secreto que después que estuvimos jugando la final del mundo en la India ha despertado más el interés de las mujeres de jugar al fútbol, muchos papás llevan a sus hijas a las escuelas. Todo esto que viene sucediendo del crecimiento de nuestro fútbol y a nivel de Selección; decir que estoy presente nuevamente en un Mundial, ha despertado el interés. Nos están representando muy bien y están aprovechando la oportunidad".

La lesión de Brenda Cardona

"Inició jugando con hombres, desafortunadamente las noticias no son buenas con ella, se confirmó una lesión del (ligamento) cruzado. Si Dios quiere, sino es este Mundial, será el otro. Era una jugadora que tenía mucha ilusión de jugar este Mundial; así que nos da mucha tristeza".

Su paso al fútbol femenino

"Cuando salgo en el 2017 con el 'profe' 'Piscis' (Carlos Restrepo) tengo la invitación de Formas Íntimas para trabajar con el fútbol femenino, en un principio me fue difícil; pero después le cogí un amor y cariño al fútbol femenino. Me siento orgulloso de trabajar con estas muchachas y soy feliz de verlas salir adelante, son muchachas con una humildad tremenda, cuando hacemos videollamadas uno se da cuenta que viven en casas con tejas de eternit, llegan sin guayos y ver la evolución de ellas después; me llena de orgullo. Uno sabe que son niñas que están en formación, hay que saber corregirlas. Esto es de mucho tacto y saber manejar en el tiempo que es. A lo último agradeciéndole a ellas por todo".