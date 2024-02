Catalina Usme y su reflexión tras perder con Brasil: "Tuvimos un primer tiempo para olvidar"

La Selección Colombia femenina tuvo su primera derrota en la Copa Oro 2024 frente a Brasil.Las dirigidas por Ángelo Marsiglia realizaron un primer tiempo para el olvido, pero en la segunda parte trataron de mejorar; no obstante, la 'tricolor' cayó derrotada por la mínima diferencia 1-0 contra las 'canarinhas' en la noche de este sábado. Catalina Usme, una de las figuras del combinado de nuestro país, habló tras el encuentro.

"Así es que son buenos los partidos, yo creo que esto es lo que disfrutamos, lo que amamos, dimos todo dentro de la cancha. Tuvimos un segundo tiempo maravilloso, un primer tiempo para olvidar. Pero este es el fútbol, este es el deporte y aquí vamos a seguir. Nosotras vinimos a jugar seis partidos de seis y seguimos en la lucha por esa clasificación", dijo de entrada la habilidosa jugadora de Colombia en charla con 'Espn'.

Usme analizó lo que fue el partido por la segunda jornada del Grupo B de la Copa Oro contra las brasileñas. Pese a la derrota, la exAmérica de Cali se mostró orgullosa por lo hecho en el campo de juego; sabe que pueden dar más y que tienen cosas por mejorar de cara al juego contra Puerto Rico.

"El primer tiempo creo que nos faltó un poco de personalidad para sacar el balón, en el segundo entendimos que no podíamos renunciar a lo que nos ha hecho fuertes siempre y tuvimos un segundo tiempo maravilloso. Creo que hay que afinar un montón de cosas como siempre, nunca vamos a ser un producto terminado, pero me siento totalmente orgullosa de este equipo, de todo lo que ha logrado y cómo se ha construido, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir avanzando en la construcción que queremos y es tener un equipo competitivo a nivel internacional", agregó.

Acción de juego del partido de la Selección Colombia femenina vs. Brasil, por la Copa Oro Federación Colombiana de Fútbol

Por último, Catalina Usme se refirió al compromiso decisivo contra Puerto Rico del próximo martes 27 de febrero y en el que buscarán la clasificación a la siguiente ronda.

"La intensidad. Este es un equipo que está preparado físicamente para soportar los 90 o los 100 minutos a muy alta intensidad y yo creo que eso es a lo que le tenemos que apostar al juego con Puerto Rico, salir a buscarlo como lo hemos hecho en estos dos partidos. No renunciar a lo que nos identifica, van a ver una Colombia igual", concluyó la número '11' del combinado de nuestro país.