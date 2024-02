La Selección Colombia femenina ya tiene rival en los 'cuartos' de Copa Oro: es un 'peso pesado'

¡Se acabó la espera! Una vez culminada la fase de grupos, se definieron las llaves de cuartos de final en la Copa Oro 2024, con laSelección Colombia femeninacomo protagonista. Y es que, tras los varios pronósticos que se habían tenido sobre cuál podría ser el rival a enfrentar, hace pocas horas ya se definió.

Se trata de Estados Unidos, uno de los grandes favoritos al título en el certamen continental, que actualmente se está disputando en territorio norteamericano.

Cabe destacar que la Selección Colombia femenina se clasificó a la fase final, luego de quedar instalado en la segunda posición del grupo B con seis unidades, consecuencia a dos victorias (0-6 contra Panamá y y 2-0 frente a Puerto Rico) y una derrota (0-1 Brasil).

“La Selección Colombia femenina viajó este miércoles 28 de febrero a Los Ángeles, California. Las 23 convocadas ya están en la ciudad americana para enfrentar el duelo por los cuartos de final de la Copa de Oro. Luego del cierre de la jornada, las ‘cafeteras’ conocieron a su rival: Estados Unidos. Ahora, el combinado nacional se medirá ante las locales para conseguir el tiquete a las Semifinales del campeonato”, anunció la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) a través de un comunicado que compartió en su página web.

Sumado a eso, se conoció la fecha, hora y hasta escenario en el que se llevará a cabo este importante compromiso: “La Selección jugará el próximo 3 de marzo a las 8:15 p.m. (hora COL) en el estadio BMO”.

¿Cómo llega Estados Unidos a los cuartos de final en la Copa Oro femenina?

El cuadro norteamericano jugará contra Colombia en uno de los duelos más atractivos de la fase final en el certamen continental.

Es por eso que desde ya le ponemos el ‘ojo’ a Estados Unidos, que tuvo una similar fase de grupos a las ‘cafeteras’, en esta Copa Oro.

Instaladas en el grupo A, la primera salida de las americanas fue contra República Dominicana conjunto al que vencieron por 5-0, de manera contundente.

En la segunda fecha, Estados Unidos le repitió la ‘dosis’ a Argentina, ganándole 0-4 y sellando su pase a la siguiente fase del torneo. No obstante, en el partido final frente a México, las norteamericanas cayeron 0-2 para cerrar la fase de grupos con seis unidades.

Jugadoras de la Selección Colombia femenina, previo al partido contra Puerto Rico, en la Copa Oro Federación Colombiana de Fútbol

¿Cómo quedaron las otras llaves de los ‘cuartos’ en la Copa Oro femenina?

Según se reveló hace pocas horas, los cuatro compromisos que conformarán esta fase final del certamen continental, serán: Colombia vs. Estados Unidos, Canadá vs. Costa Rica, México vs. Paraguay y Brasil vs. Argentina.