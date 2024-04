Luisa Agudelo, todos los secretos de la capitana de la Selección Colombia femenina Sub-17

Luisa Agudelo fue una de las futbolistas destacadas de la Selección Colombia femenina Sub-17 que logró su clasificación al Mundial de la categoría en República Dominicana. Pese a que la joven guardameta del Deportivo Cali tuvo un error en salida y que provocó el segundo gol de Ecuador, supo renacer y desde su pórtico alentó a sus compañeras para que le dieran vuelta al resultado y finalmente ganaran por 4-2.

La guardameta caleña, de 17 años, portó la cinta de capitán de la 'tricolor' en el Sudamericano en Paraguay, trató de dar indicaciones y poner orden desde su lugar en la cancha. Una de las personas que conoce de cerca el proceso de Luisa es su técnico en las 'azucareras', Jhon Albert Ortiz, ya que no solo la dirige en la actualidad en la Liga femenina 2024, sino que a su vez tuvo la oportunidad de conocerla cuando recién empezó su proceso formativo.

En charla con Gol Caracol, Ortiz contó algunos detalles, secretos de cómo es el trabajo, el día a día de la arquera de la Selección Colombia femenina Sub-17; los aspectos que ha mejorado y otras cualidades bajo los tres palos.

"Creo que es una jugadora muy inteligente, que para la posición que maneja, que en algunos casos es bastante difícil y por el momento no está mal agradecida, entiende los conceptos; algo mucho por mejorar, pero entiende los conceptos aparte que ahora es una jugadora, una arquera que está siendo actualizada, porque juega muy bien con los pies. Creo que todo este bagaje de las diferentes selecciones y lo que ha tenido en participación de Liga, ya suma mucho más rendimiento a su parte de la experiencia", resaltó el timonel del Cali femenino.

Publicidad

Jhon Albert Ortiz contó que conoció a Luisa Agudelo en un club aficionado y complementó que en sus inicios en el proceso formativo no empezó bajo los tres palos, pero sí alternaba la posición.

"A Luisa la tuvimos en un club aficionado que se llamaba Sporting, allí la manejamos en este grupo. Cuando recién arrancaba ella en su proceso, estamos hablamos aproximadamente hace unos 8 años 9 años, desde muy pequeña empezó su proceso. Un problema que siempre tuvo fue con su peso corporal, pero creo que lo ha sabido manejar y por el contrario no se ha amilanado ante eso; le ha sacado provecho".

Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia femenina Sub-17

Publicidad



Y agregó: "Ella intentó hacerlo en campo, lo hacía bien en la defensiva, creo que no lo hacía nada mal, pero siempre alternaba, no era la clásica jugadora que un día faltó la portera, se metió y le gustó, no. Esa acción fue diferente porque ya alternaba en las posiciones, pero siempre se inclinó más por la parte de guardameta. Creo que se le sacó el mejor provecho y después el proceso que le hicieron muy bueno para ella".

Su día a día en el Deportivo Cali

"Creo que bien lo que hemos realizado hasta el momento, ha sido productivo. Ella (Luisa Agudelo) le ha dado un gran aporte, creo que la confianza que le ha generado también al grupo. Porque lo que aporta desde su conocimiento es muy bueno, aparte que es una jugadora que genera confianza en el grupo. Ella es la más joven del grupo, tiene 17 años y es de las pocas, porque ya el grupo, con un promedio de 20, 21 años, es de las pocas jóvenes que se afianza en la titularidad de un equipo y la fortuna, la tenemos con el Deportivo Cali"

¿Cómo es Luisa Agudelo como persona, cuál es su mayor virtud?

Publicidad

"Es una chica muy extrovertida y alegre, e incluso por momentos como le dicen sus compañeras, fastidiosa; porque siempre está sonriendo y creo que esa es la virtud de ella, que ante el trabajo sea cuál sea, siempre viene comprometida, viene dispuesta. Por ahí en algún momento que está bajoneada, pero como decimos siempre, te saca una sonrisa o algo a relucir como para reír, como para gozar y disfrutar. Creo que ese carisma que está manejando ella le ha sabido dar un conocimiento y entendimiento desde la parte deportiva; esperemos que lo mantenga para futuros procesos".

El tema del liderazgo

Publicidad

"Creo que eso es lo que hay que trabajar, hay que trabajarle esa parte del liderazgo. Yo creo que ese carisma, que ella maneja y lo está haciendo bien, es muy convencida de lo que tiene, sabe de las capacidades que tiene, que posee y que sabe que en la medida que siga trabajando va a mejorar más. Pero creo que le falta esa parte del liderazgo, porque puede ser que esté confundiendo el querer hacer las cosas con aportar; ella es muy alegre, muy extrovertida, todo el tiempo se ríe, pero le falta llegar al límite, donde ya se ponga un poco más seria y tranquila. "Dar una orden al grupo donde esté en Selección Colombia, Deportivo Cali, sea cual sea, y que convenza de que eso que ella está diciendo, esa orden transmita, que llegue y que convenza a su grupo para que por ahí pueda convertirse en una gran líder".

Luisa Agudelo con la Selección Colombia femenina Sub-17 - Foto: Conmebol

¿Qué tanto ha cambiado en sus cualidades técnicas con su experiencia en la Selección Colombia?

"Ha mejorado muchísimo, más que cambiar es algunos aspectos desde lo personal, ha hecho mejoras en su trabajo. Los entendidos en la materia, desde la parte de arqueros, se lo pueden saber mucho mejor. Pero lo que sí le vemos es las posturas que tiene; esa potencia que tiene en su pegada, creo que se la han sabido explotar también en la Selección y acá en el Cali con el 'profe' Rayo, que siempre le dice que es una virtud que ella tiene. Entonces hay que saberla explotar, pero creo que le está dando manejo y buena forma, porque antes era de pronto arrancar y meterle mucha potencia, mucha violencia que perdía de pronto para próximos juegos o trabajo. Ahora está yendo un poco más técnica, está manejando mucho mejor el área y creo que esto le viene bien, tiene que redundar en positivo para futuros procesos y nosotros como club, como Deportivo Cali, nos tiene contentos, pues que nos representa a nivel internacional".

Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-17, previo a un partido en el cuadrangular final del Sudamericano Federación Colombiana de Fútbol