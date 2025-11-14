Síguenos en::
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Selección Colombia  / "Jhon Durán debe tener comportamientos adecuados, si quiere volver a la Selección Colombia"
Exclusivo

"Jhon Durán debe tener comportamientos adecuados, si quiere volver a la Selección Colombia"

En entrevista con Gol Caracol, un exmundialista de la Selección Colombia se refirió al presente del equipo nacional y a varios de sus jugadores, entre ellos el delantero del Fenerbahce, ausente en las últimas convocatorias de Néstor Lorenzo.

Por: Javier García
Actualizado: 14 de nov, 2025
Jhon Durán en Selección Colombia
AFP

