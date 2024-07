Richard Ríos y su historia "llama la atención" en Argentina: "Es una cosa de locos"

Dicen que el secreto del éxito está en prepararse para aprovechar las oportunidades en cuanto aparecen y Richard Ríos sí que sabe de ello. Cuando brillaba en el futsal, se abrió la puerta de dar el salto al fútbol once; lejos de decir 'no', se la jugó y esa aventura dio sus frutos. Titular, figura y los más de 80 partidos disputados con Palmeiras, lo confirman.

Pero eso no fue todo. A sus 24 años, exactamente en septiembre de 2023, recibió el llamado que todo futbolista quiere: la Selección.

No hay mayor honor que representar a su país, vestir y defender sus colores y luchar por dejar en alto la bandera, pero no es fácil. Esa tarea no es para cualquiera y, de hecho, varios fallan en el intento. Sin embargo, el volante, nacido en Vegachí, Antioquia, asumió el reto con madurez, jerarquía y profesionalismo, y, como siempre lo ha hecho, lo sacó adelante. Néstor Lorenzo, técnico de la 'tricolor', se convenció; eso sí, tampoco era tan difícil: talento, magia y calidad tiene de sobra.

Y no ha sido el único que quedó encantado. Si seguimos hablando de oportunidades, la Copa América 2024 fue el punto bisagra en la carrera de Richard Ríos, dándose a conocer ante el mundo. Sus 362 minutos en el terreno de juego, sumado al gol marcado, en el 5-0 sobre Panamá, permitieron que los elogios empezaran a 'llover' y no solo desde Colombia, sino, incluso, desde el exterior, como Argentina, rival del combinado patrio, en la gran final de la Copa América 2024.

En charla exclusiva con Gol Caracol, Jorge Burruchaga, campeón del Mundial de México en 1986, subcampeón mundial en Italia 1990 y bronce en la Copa América de Brasil 1989, dedicó unas palabras a Richard Ríos. Además, de resaltar cada una de sus virtudes, no ocultó su admiración por la manera en que llegó a donde está. Son historias únicas, particulares, poco comunes y, por lo tanto, llamativas, lo que hace que se le de un valor especial. Así lo contó en entrevista, mano a mano.

"Cuando conocí la historia de Richard Ríos, me llamó la atención. Me parece una cosa de locos, de verdad que eso es algo maravilloso; que haya empezado en el Baby fútbol, como lo llamamos nosotros, o Futsal, y que ahora no solo la 'rompa' en Palmeiras, sino que también lo haga en la Selección Colombia, con una gran Copa América, es tremendo. Siendo sincero, no lo conocía tanto, pero me convenció y llamó la atención con su personalidad, dinámica y talento", afirmó de entrada.

La 'tricolor' ha sorprendido de la mano de una camada de jugadores llenos de calidad, profesionalismo y ambición. Razón por la que, además del nombre de Richard Ríos, se resaltan otros que han aportado en sus respectivas posiciones y con sus cualidades. Ahora, están cerca de gritar 'campeones' y sería la cereza del pastel, a un proyecto que ha dado sus frutos e ilusiona a millones de personas, cuyos corazones laten fuerte, cuando saltan a la cancha y rueda la pelota.

"Más allá de los nombres de James Rodríguez y Luis Díaz, que ya todos conocemos, tiene diversas características, como Jhon Arias, Jefferson Lerma, los centrales que son goleadores, la vía aérea y más. Están logrando algo grande. Lo mejor que le puede pasar a los futbolistas es jugar este tipo de partidos, lo que genera es único y te potencia en lo individual y colectivo, pero la experiencia va a pesar y bastante", sentenció Jorge Burruchaga, analizando también el partido definitivo.