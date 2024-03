La mejor participación de la Selección Colombia en un Mundial femenino Sub-17

Este domingo 31 de marzo, la Selección Colombia femenina Sub-17 selló su paso a la Copa del Mundo 2024 tras vencer 4-2 a Ecuador, que se realizará en República Dominicana.

Y es que, tras dos igualdades y un triunfo, el cuadro dirigido por Carlos Paniagua llegó a las cinco unidades, que les aseguró uno de los cupos al certamen orbital, que para esta edición está estipulado jugarse entre el miércoles 16 de octubre y el domingo 3 de noviembre de 2024.

Es por eso que en Gol Caracol, con miras a lo que será esta nueva participación mundialista, recordamos la mejor participación de la Selección Colombia femenina Sub-17, que justamente data al certamen pasado.

Aquella edición se realizó por primera vez en la historia en India. La ‘tricolor’ quedó instalada en el grupo C, junto a España, México y China.

En la primera jornada, las ‘cafeteras’ enfrentaron a las europeas, que, con una anotación de Jone Amezaga a los 85 minutos, le dio la victoria 1-0 a la ‘roja’.

Sin embargo, de ahí en adelante, la Selección Colombia femenina Sub-17 levantó ‘cabeza’ y se hizo invencible. Primero, enfrentando a China, cuadro al que derrotaron con un 0-2 contundente, con doblete de Linda Caicedo, quien festejó a los 9 y 23 de juego.

Ya contra México, en la última jornada de la fase de grupos, la ‘tricolor’ sumó de a tres con un 2-1, orquestado por Juana Sofía Ortegón y Linda Caicedo, quien terminó anotando también en su propia puerta, para el descuento del equipo ‘manito’.

¡Ya era histórico!

Con el paso a los cuartos de final de la Copa del Mundo femenina Sub-17, la Selección Colombia ya estaba haciendo historia, teniendo en cuenta que nunca habían llegado a esa instancia.

Pero la cosa no iba a quedar ahí, pues, en los ‘cuartos’, las dirigidas por Carlos Paniagua no tuvieron ‘piedad’ con Tanzania, cuadro al que derrotaron por 3-0, con anotaciones de Linda Caicedo (3’), Yésica Muñoz (17’) y Gabriel Rodríguez (36’).

Para las semifinales, las ‘superpoderosas’ no la tuvieron tan fácil, ya que al frente estuvo una Nigeria física y muy complicada, que no ninguna pelota por pérdida. Es por eso que en el tiempo regular no lograron ‘romper’ el marcador’.

Sin embargo, desde los doce pasos, Luisa Agudelo se puso la ‘capa’ de heroína, atajando un penal definitivo que bastó para avanzar a la gran final del certamen.

Allí, la Selección Colombia femenina Sub-17 enfrentó a España, que atacó, pero también vio en varias ocasiones como las ‘cafeteras’ se acercaron con peligrosidad, de cara al arco contrario. No obstante, como este tipo de partidos se definen con pequeños detalles, un autogol de Ana María Guzmán a los 82 minutos terminó significando el título de la ‘roja’.

No obstante, por primera vez en la historia las 'cafeteras', en la categoría Sub-17, ganaron la medalla de plata en el certamen mundialista.