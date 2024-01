"La Selección Colombia Sub-23 debe jugar con Brasil con naturalidad, sin pensar que son figuras"

La Selección Colombia Sub-23 deberá ganarle a Brasil para encaminar la ruta en el Preolímpico Sudamericano, ya que en la primera fecha perdieron 3-0 a manos de Ecuador. El duelo será este viernes y será clave para las aspiraciones de la ‘tricolor’, pensando en luchar por el cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con Sergio ‘Barranca’ Herrera, quien supo lo que es disputar este torneo, pero en el año 2004, y en aquella edición quedó como el máximo goleador.

El exjugador confía en lo que pueda hacer nuestra Selección Colombia Sub-23, este viernes contra Brasil, en el estadio Nacional Brígido Iriarte.

“Bueno, un equipo ya sea Preolímpico, Sub-20 ya tiene más rodaje, el primer partido genera mucho nerviosismo, incertidumbre en cuanto a lo que pueda tener de respuesta el jugador, pero las posibilidades están intactas y la experiencia personal recuerdo que comenzamos con un revés y conseguimos buenos resultados y pasamos a la siguiente fase. Esperemos que Colombia pueda enfrentar a este Brasil así como lo hizo acá en el Sudamericano, y poder sumar puntos que la idea es clasificar” , aseguró ‘Barranca’ Herrera.

Acá más declaraciones de Sergio Herrera, sobre la Selección Colombia Sub-23:

*¿Cómo deben jugar ese partido contra Brasil?

“Puedo decir que con mucha naturalidad pero sin dejar de un lado la trascendencia que le puede dar a cada jugador, porque es la posibilidad de poder mostrarse, enfrentarse aun selección de mucha historia, favorita como en cada torneo, trascender para el jugar, el fútbol nuestro, enfrentarlo con naturalidad no pensando en sus figuras a nivel mundial”.

*¿Quiénes deben tomar el liderazgo de la Selección Colombia Sub-23?

“Esperamos que puedan brillar todos, que sea decisivo en cada posición, que apoye a los demás compañeros, eso ayudara muchísimo. Tenemos nombres importantes, tenemos a Ruiz, Cortés, y muchos más que pueden demostrar en cualquier momento lo que han hecho en sus clubes”.

Selección Colombia Sub-23 debutó en el Torneo Preolímpico 2024, frente a Ecuador. Foto: FCF.

*¿Este Brasil no da tanto terror?

“Yo creo que todo se ha ido equilibrando, está igualado todo pero no solo por Brasil sino por todos los rivales tener respeto por la importancia del torneo, lo importante es que el modo lo puedan hacer normal, sabiendo la importancia, que trascienda el equipo, Brasil es un rival que te genera un poco más de resto por su historia y eso también te da un plus para la hora de enfrentarlos”.

*¿Qué significó para usted el Preolímpico Sudamericano?

“Marcó demasiado mi carrera, me catapulto, me dio a conocer a nivel mundial, una cosa es set goleador con un club en segunda división, otro con la camiseta de la selección, tuve esa posibilidad, eso me dio una historia, de dar a conocer mi ciudad, todo el mundo se interesó de donde venia el goleador del Preolímpico, y un jugador que podía vestir la camiseta a pesar de jugar en la Primera B. Es un orgullo”.