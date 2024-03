Carolina Zapata, bailarina y porrista de Junior que se encuentra lista para alentar contra Nacional

En la novena fecha de la Liga I 2024 del fútbol colombiano se viene un partido clásico en el estadio Metropolitano, en donde se enfrentaránJuniory Atlético Nacional, dos grandes que están en apuros y que están obligados a buscar una victoria. Y para los 'tiburones' no faltará el apoyo jugando de locales, especialmente de su grupo de porristas que también palpitan dicho compromiso y que se prepararon durante la semana.

Y dentro del grupo de porristas se destaca una de las capitanas que es Andrea Carolina Zapata Gil, de 29 años, quien además es bailarina y modelo. "Estamos también preparadas para ese partido tan importante contra Nacional. Sabemos que este es un partido muy importante para la hinchada y que el estadio estará a reventar; por eso mismo tratamos de esmerarnos en dar un mejor un show. Ahí estaremos en el 'Metro', fieles y firmes con nuestro equipo", dijo la bastonera a Gol Caracol.

Si algo tiene el grupo de mujeres que alientan al Junior y que dirige Yaistel Mosquera es "ese amor por mi Junior, porque es mi pasión, porque me hace feliz, también me hace sufrir, pero estar en la cancha poder apoyarlo y animarlo es algo que no podría explicar con palabras".

Pese a no ser protagonistas principales del espectáculo, Carolina resaltó el compromiso que tienen y los objetivos que buscan junto a sus 30 compañeras. Así comentó que "estar en el grupo de porristas implica ser muy responsable y tener mucho sentido de pertenecia. Tanto con el equipo, como con el nombre de las porristas. Implica ser la imagen femenina por así decirlo del equipo y darle ese toque de brillo y sensualidad en cada uno de los partidos".

En medio de esa actividad relacionada con el balompié de primera división de nuestro país, semanalmente el director Yaistel Mosquera y el coreógrafo Addlay Pérez tienen un par de entrenamientos semanales o en algunos casos hasta tres sesiones en las que dejan preparado las actividades que van a realizar en la previa y entretiempo de los juegos. "La idea es que nosotras podamos estar bien, que podamos sacar lo mejor de los mejor y acompañar a los jugadores y al cuerpo técnico de nuestro Junior".

Antes que ser porrista, Andrea Carolina Zapata también es fiel seguidora. Por eso se atrevió a dar un concepto sobre la nómina de los rojiblancos: "Admirarlos a todos, siendo sincera. Han sido muy pero muy comprometidos con el equipo y con toda su hinchada. Pero si tengo que seleccionar a uno en especial; elegiría a Vladimir Hernández, ya que nos dio la gran felicidad para poder ganar la décima estrella el pasado 14 de diciembre", finalizó.

Y un jugador de la historia; obviamente ese puesto lo tiene ganado el Gran Pibe Valderrama que Apesar de yo estar muy pequeña es de conocimiento nacional e internacional todos los logros durante su carrera y en especial en junior.