Edixon Perea, conmovido y emocionado por presentación de su hija cantante en 'La Voz Kids'

Mucho talento es el que se ha observado en 'La Voz Kids', de Caracol Televisión. Y durante las presentaciones de este martes, se dio una sorpresa para los amantes del fútbol, como quiera que una de las elegidas para continuar en el reality fue la hija de Edixon Perea, otrora delantero de la Selección Colombia, tanto en divisiones menores, como en la absoluta de nuestro país.

Lauren Perea Méndez, de 15 años y nacida en la ciudad de Cali, cautivó a los jurados con su excepcional interpretación. Greyci Rendón, Andrés Cepeda y Áleks Syntek se fueron dando la vuelta en la medida en que la adolescente cantó, con perfecta entonación y marcando un ritmo que impresionó del tema 'Yo Viviré'.

Los tres expertos músicos elogiaron sus capacidades y le 'echaron flores' de lo lindo. Tras unos minutos, Perea Méndez se decidió con cuál de los jurados se quedaba. "Yo me voy con Greicy", indicó y además comentó que "yo soy hija de Edixon Perea, estoy orgullosa de estar aquí y vengo a montarme a esa tarima con todo y hacer mi nombre".

Mientras que eso sucedió en el escenario, al otro lado se vieron imágenes conmovedoras y emocionantes de parte de Edixon, quien hizo fuerza y se vio bastante atento en medio de la presentación de su hija. Al final, todos se fundieron en un abrazo y terminaron dejando escapar una sonrisa y saltando ante un primer paso, en medio de este proceso que comienza.

Antes de saltar al escenario, Lauren Perea comentó que "muy agradecida por la invitación. En mi colegio me desempeño como una gran delantera, pero no es algo que me apasione, es más algo como un 'hobbie'. Yo a la música le tengo demasiado interés, es esa cosa que me permite expresarme con la gente. Me encanta mucho la música en inglés, el pop".

¿Quién es Edixon Perea?

Edixon Perea nació en la ciudad de Cali y en la actualidad tiene 39 años. Su carrera deportiva registra pasos por clubes de nuestro país, Francia, España, Brasil y México, entre otros. Así jugó en clubes como Huila, Deportes Quindío, Pasto, Nacional, Cali y América. En el exterior en el Girondis de Bordeaux francés, Gremio brasileño, Cruz Azul mexicano y Las Palmas español.

Edixon Perea, exjugador de la Selección Colombia Sub-20 AFP

Hay que recordar que Perea jugó con Selección Colombia en Copa América, Eliminatorias al Mundial 2006 y en partidos internacionales de preparación.