El video del hijo de Franco Armani que enloquecerá a los hinchas de Nacional

Franco Armani es recordado gratamente por los hinchas de Atlético Nacional por su buena labor bajo los tres palos y que le sirvió gracias a su aporte en los terrenos de juego al elenco 'verdolaga' para ganar múltiples títulos, no solamente en el fútbol colombiano sino también a nivel internacional, como lo fue la Copa Libertadores en el año 2016. Pero en las últimas horas salió a la luz un video en donde el gran protagonista es su hijo Valentino.

Fue la propia esposa del actual guardameta de River Plate, Daniela Rendón, la que se encargó de publicar el corto video de su pequeño en sus redes sociales y el cual ya enloquece a toda la fiel hinchada 'verdolaga'.

Y es que Valentino Armani Rendón ya puede ser considerado como un seguidor más del Atlético Nacional, como lo demuestra el video compartido por la pareja de Armani.

En el videoclip se observa al primogénito de Franco Armani luciendo una camiseta del 'rey de copas colombiano', mientras desliza un morral con los colores de River Plate.

Publicidad

"Se me creció mi bebé", esas fueron las palabras con las que Daniela Rendón acompañó el corto video que subió en una de sus historias en Instagram. Por supuesto, los populares 'me gusta' no se hicieron esperar.

Recordemos que la pareja de Franco Armani es colombiana y con ello está tratando de inculcarle un poco a su hijo Valentino, el amor por los colores de Atlético Nacional.

Aquí el video del hijo de Franco Armani posando con la camiseta de Nacional:

⚽ La esposa de Franco Armani, arquero de River Plate, publicó un vídeo que tiene a más de un hincha 'verdolaga' pensando por el exNacional. ¿Llegará de nuevo? pic.twitter.com/NhZia8oGiY — Paula Abreu (@paula09__) January 23, 2024

Publicidad



Franco Armani siempre suena para llegar a Nacional

En las últimas semanas el nombre de Franco Armani sonó fuertemente para arribar a Atlético Nacional, tras la marcha de Kevin Mier al fútbol de México; no obstante, todo fueron rumores del mercado ya que el propio argentino reveló en los medios de aquel país que su intención siempre ha sido quedarse en River Plate, club con el que aspira ganar más trofeos esta temporada.

Siempre se ha mencionado esa posibilidad de que Armani regrese al tradicional equipo antioqueño para cerrar con su carrera deportiva.