Escándalo y división en el camerino de Manchester United por tremenda fiesta de Marcus Rashford

Marcus Rashford ha sido la figura del Manchester United en los últimos años. El futbolista inglés, con su talento, se ha ganado un espacio en los hinchas de los 'red devils', sin embargo, las cosas, debido a una tremenda fiesta, habrían cambiado.

Según información de 'The Sun', el atacante ingresó junto con un amigo y algunas acompañantes más a un restaurante cerca de las 4 de la tarde. Allí, se tomó fotos con algunos trabajadores del lugar y empezó una maratón que duró cerca de 12 horas tomando tequila.

De hecho, una de las camareras del reconocido sitio donde se encontraba, en Belfast, Irlanda del Norte, se le unió en su fiesta y decidió acompañarlo en sus bebidas comentando que tenía "la misión de emborracharse".

Con el alcohol por los cielos, la camarera terminó acompañándolo a un hotel, en donde asegura que el jugador del Manchester United terminó por desmayarse por completo poco antes de las 4 de la madrugada.

Publicidad

Según 'The Sun', Marcus Rashford, de esta manera, concluyó dos largos días de fiesta para luego tomar un jet privado directamente desde Irlanda del Norte, rumbo a Manchester, Inglaterra.

Marcus Rashford boozing in Thompsons lastnight after visiting Larne 🤣 https://t.co/laOWJJBWNJ pic.twitter.com/mS1ZugFDJb — ᴜɴᴏꜰꜰɪᴄɪᴀʟ ɢʟᴇɴꜱ (@UnofficialGlens) January 26, 2024

Sin embargo, una vez en la ciudad, manifestó al club de los 'red devils' que no se encontraba en condiciones, ya que alegaba que estaba enfermo, razón por la cual no estuvo en la convocatoria para ser parte del partido contra el Newport County, encuentro por la cuarta ronda de la FA Cup que terminó ganando el equipo de Manchester por un marcador de 4-2.

“No me sorprende que se haya perdido el entrenamiento del día siguiente, dado lo tarde que se acostó y lo mucho que había bebido. Debía haber sabido que no estaría en condiciones de jugar al fútbol ”, explicó Sara Adair, camarera del sitió en donde ocurrieron los hechos en declaraciones recogidas por 'The Sun'.

Publicidad

Tras ello, fue fotografiado entrando a las instalaciones del club, en donde se reunió con los dirigentes de la institución para hablar de lo ocurrido. Finalmente, fue multado con 650.000 libras esterlinas (760.000 euros aproximadamente) y según 'The Sun', los compañeros de plantel estarían muy molestos con Rashford.

Marcus Rashford, jugador del Manchester United. Foto: Getty Images Lewis Storey/Getty Images

Erik Ten Hag, director técnico del Manchester United, aseguró que el jugador "asumirá la responsabilidad, pero es un asunto interno. Yo me ocuparé de ello”.

No es la primera vez que sucede esto, pues meses atrás, en vísperas de la celebración de su cumpleaños, Rashford se escapó de la concentración luego de haber perdido contra el Manchester City por un marcador de 3-0.

En aquella ocasión, Ten Hag calificó la actitud de su dirigido como "inaceptable".