Kyle Walker, dolido y arrepentido por su doble vida amorosa: el inglés busca recuperar su matrimonio

¡La ‘novela’ continúa! Luego de revelarse la doble vida, en la que tuvo dos parejas al mismo tiempo, Kyle Walker ‘rompió el silencio' y se refirió a la dura situación, que hoy por hoy le está costando su matrimonio.

Tras ser agarrado con las ‘manos en la masa’, después de conocerse que tuvo un romance prohibido y hasta dos hijos con Lauryn Goodman, el actual capitán del Manchester City se confesó y arrepintió de todo, especialmente con Anni Kilner, su esposa, con quien está a punto de tener su cuarta ‘bendición’.

"Fue una muerte lenta para mí y para Annie. Siento haber tenido un segundo hijo con Lauryn y lastimar a mi mejor amiga. Lo que hice fue horrible y asumo toda la responsabilidad por ello, tomé decisiones estúpidas y tontas. No puedo pensar ni imaginar por lo que está pasando Annie. He tratado de preguntarle, pero hay dolor. El hombre que se supone debe amarla, cuidarla y estar allí para ella, le hizo todo esto; mis acciones han causado mucho dolor a muchas personas, lo siento porque, como familia, esto no debería pasar”, fueron las palabras de Kyle Walker para el diario ‘The Sun’.

Sumado a eso, el futbolista inglés dio detalles de lo que ha sido el diario vivir con esta situación, que le ha causado mucho daño: “Ha habido días en esta terrible experiencia en los que solo quería acurrucarme e irme a dormir. El único culpable soy yo. Tengo roles y responsabilidades de las que soy consciente y he tomado decisiones estúpidas, pero no tengo que admitir mis errores; se lo debo a todos".

Kyle Walker, defensor del Manchester City. Foto: Getty Images.

"¿El acuerdo alcanzado con el Bayern de Múnich? Intenté escapar. ¿Quería irme de la ciudad? No por supuesto. Somos el mejor equipo del mundo en este momento, pero fue una oportunidad para alejarse de Inglaterra y de la atención de los medios. Guardiola no sabía lo que estaba pasando. No quería decírselo porque no quería que pensara que no estaba allí mentalmente. Nunca podré agradecerle lo suficiente por la comprensión y la confianza que ha demostrado en mí durante cuatro años", complementó Kyle Walker, enfatizando en su posibilidad de cambiar de liga y club.

Lo único cierto es que ahora el inglés buscará resarcir todos sus errores y tratar de salvar su matrimonio, el cual actualmente ‘pende de un hilo’, debido a todo el impacto mediático que han tenido estas informaciones.