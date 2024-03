La cantante colombiana que será protagonista en la camiseta del Barcelona frente al Real Madrid

El Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo a pesar de que su presente no es el mejor. Los 'culés' siguen peleando por el título de la Liga y por eso el próximo clásico contra el Real Madrid será crucial para sus aspiraciones. Justamente, el equipo fue tendencia este lunes, puesto que una cantante colombiana será la protagonista de la camiseta 'azulgrana' para ese partido.

Se trata de Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida en el mundo de la música como Karol G. La información fue revelada por el portal español 'Sport' y todo se trata por la alianza comercial del Barcelona con Spotify, quien no solo llevará el nombre del estadio Camp Nou, sino que también le pide al equipo estampar a un artista internacional para ciertos juegos o eventos.

En este caso, la plataforma digital ha escogido a Karol G para uno de los duelos más importantes del fútbol y que trascendió aún más tras la rivalidad de Lionel Messi con Cristiano Ronaldo.

El mencionado medio a la par reveló cómo será la camiseta 'azulgrana' para este juego. Un poco más abajo del pecho, en todo el centro de la prenda, se verá un corazón de espina y en la mitad de Karol G. La figura data de un tatuaje que tiene la artista antioqueña en una de sus muñecas.

Karol G en los Premios Billboard 2024. MICHAEL TRAN/AFP

"El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho, me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera. Para Carolina”, fue la explicación que dio la artista hace un tiempo sobre el tatuaje que estampó en su piel.

De esta manera, Karol G sigue sonando en todo el mundo, de hecho, la artista viene de ganar premios Grammy y Billboard. Además, está en medio de la gira llamada 'Mañana será Bonito'.

En el pasado, Karol G fue tendencia también por su polémica relación con Anuel, artista del cuál se separó y actualmente se encuentra en una relación sentimental con Feid, otro artista antioqueño, quien hace poco confirmó en redes sociales el vinculo amoroso entre ambos.

¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?

El próximo duelo de los catalanes será el domingo 17 de marzo frente al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, a las 3:00 p.m. (hora Colombia). Cabe recordar, que, Barcelona es tercero en la Liga con 61 puntos a ocho unidades del líder, el Real Madrid.