La nueva esposa de Sadio Mané, que tiene apenas 18 años, habló de su nueva vida

Sadio Mané tiene una carrera espectacular en el fútbol mundial, en especial por su exitoso paso por el Liverpool, recientemente en el Bayern Múnich y ahora en el Al Nassr, de Arabia Saudita.

Pero en los recientes días ha sido noticia por algo más allá de las canchas y se trató de su matrimonio con una joven de 18 años, algo que ha causado curiosidad en propios y ajenos.

Por eso, la esposa de Sadio Mané, que se llama Aisha Tamba, ahora está en los reflectores del mundo del fútbol y por eso ‘rompió su silencio’ para hablar de este nuevo paso en su vida, ya que el futbolista senegalés tiene 31 años.

“Estoy deseando empezar mi nueva vida y sé que será muy diferente, pero no siento ninguna presión porque la fama y el dinero de Sadio no me cambiarán, esto no es lo que me interesa. Seguiré siendo una persona humilde y comprometida con mi fe”, dijo de entrada para ‘Daily Mail’, a través de un familiar que contactaron.

Luego, Aisha, la esposa de Sadio Mané se mostró sorprendida porque la prensa ahora hable de ella y la tenga en el radar, pero ella aseguró ser una persona tranquila y que no le dará mucha trascendencia a ese tema.

“No estoy acostumbrada a que me presten tanta atención porque somos una familia muy privada. No nos gusta alardear y hablar de nuestra vida personal. Soy una persona con los pies en la tierra, así es como me criaron y nada será diferente solo por este matrimonio. Me siento muy honrada de ser ahora la señora Mané”, finalizó la pareja del reconocido futbolista senegalés.

-La historia de amor de Sadio Mané y su esposa de 18 años-

Según detallaron medios ingleses, el futbolista y la joven se casaron el pasado 7 de enero en Dakar, que es la capital de su natal Senegal. Además, mencionaron que se conocieron hace dos años, cuando ella tenía 16 años de edad, y que fue porque el padre de ella es un amigo del representante del jugador.

Por último, señalaron que no tuvieron una luna de miel, por el momento, ya que Aisha Tamba terminará el bachillerato, mientras que él también estará disputando la Copa Africana de Naciones, que ya se está disputando.

