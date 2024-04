Luis 'Mane' Díaz y su último 'hit' en redes sociales: vea acá lo que pasó con el papá de Luis Díaz

“Explícame no entiendo tu enojo, me intriga lo que viven diciendo. Mi amor, ¿qué es lo que está sucediendo?¿Será que ya quieres verme solo?”. Esas fueron algunas de las tonadas que cantó Luis 'Mane' Díaz, el papá de Luis Díaz, de un tema musical “No Lloraré”, de los 'Diablitos', reconocido conjunto vallenato que hizo carrera en Colombia.

“¡Oye, Guajira, bonita!”, se le escuchó con buen tono y ritmo al progenitor del delantero de Liverpool y del seleccionado colombiano.

El popular 'Mane' además agregó en su cuenta de instagram un mensaje en el que indicó que “este pequeño homenaje a dos grandes de la música vallenata: Miguel Morales y Omar Geles. Una canción que fue un éxito, hoy, Mane Díaz, seguidor fiel, la recuerda como una de las mejores”.

De inmediato llegaron los comentarios en su gran mayoría de manera positiva para Díaz, quien se ha convertido en un personaje seguido y querido en las redes sociales. Algunos elogiaron su buena entonación y otros le recordaron que sus amigos lo están esperando en Barrancas, en el departamento de la Guajira, para tener una buena parranda.

Cabe recordar que desde que superó el secuestro en los últimos días del mes de octubre de 2023 y tras realizar las valoraciones médicas, tanto 'Mane' Díaz, como Cilenis Marulanda, los padres de 'Luchito', emprendieron viaje a Inglaterra, en donde pasaron festividades de nav

Luis Manuel Díaz, papá de Luis Díaz - Foto: FCF

idad y fin de de año.

Pese a tener todas las comodidades y vivir a todo dar, a Luis Manuel Díaz no le han faltado las añoranzas por su tierra natal e incluso hace algunas semanas también circuló un video en el que les anunció a algunos amigos en Colombia que esperaba verlos con prontitud.

En Inglaterra, el padre de Luis Díaz se ha convertido en un personaje total, ya que cada vez que asiste a los estadios para seguir al equipo que dirige Jurgen Klopp es habitual verlo compartiendo con los aficionados de los 'reds' e igualmente posando para fotografías, en un hecho que muestra el respeto y admiración que han ganado gracias a las ejecutorias de su hijo en los terrenos de juego.

Hace una semana 'Mane' Díaz presenció los partidos de la Selección Colombia frente a España, en la fecha FIFA y que se realizó en Londres. ¡Todo un personaje!

