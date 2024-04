Periodista argentino que se hizo famoso en Fox Sports y su dramático relato de una penosa enfermedad

En las últimas horas se conoció un duro y dramático testimonio de un periodista argentino que en el pasado ganó reconocimiento por participar en varios espacios de la programación del canal 'Fox Sports', que contaba con presencia en nuestro continente y cuya señal era vista en Colombia. Se trata de Emiliano Pinsón, quien en la actualidad se encontraba trabajando en Directv Argentina y que en una emisión en vivo contó detalles de la enfermedad que lo obliga a dejar su profesión.

"Es mi último programa aquí a la mañana. El jueves pasado fui a hacerme unos estudios y no me dieron bien. Quiero ser específico con lo que tengo. Es la palabra, específica, exactamente. Tengo un Parkinson atípico, condicionotomía. Eso quiere decir que no es el Parkinson rígido como estaba diagnosticado. Es un Parkinson que tiene un inconveniente que no está muy bien estudiado porque justamente varía en su desarrollo. El temblor común ya está estudiado. Tiene una conducta muy parecida durante tantos años y después o estás más rígido o menos y tembloroso igual, y es operable porque se encuentra en el hipotálamo, en el cerebro", expresó el comentarista deportivo inicialmente, mientras que era escuchado por sus demás compañeros.

Pinsón siguió y agregó que "de rigidez pasa a artrofia. O sea, pierden fuerza. Yo no estoy teniendo fuerza. Cada vez menos. Y es muy invasivo. Si vos leés los libros, que no hay que leerlos, no, hoy no hay que googlear, es... me queda poco tiempo. No es broma. Vamos a tratar de que no. Siempre las estadísticas están hechas para romperse, así que yo pienso ser uno que rompe estadísticas. Pero, digamos, en la generalidad, quienes tienen esta enfermedad, terminan en silla de ruedas, y más parecido a, no sé si a Esteban Bullrich, pero sí a Fontanarrosa. Casi sin habla, con problemas al hablar".

Pinsón hizo parte del programa 'Fútbol para Todos' con otros periodistas argentinos como Fernando Carlos, Walter Queijeiro, Sebastián Vignolo, Germán Paolosky y el exjugador de Millonarios Sergio Goycochea, entre otros.

"No sé si ese va a ser mi final. Espero que no. Voy a tratar de que no. Voy a salir, voy a hacer todo lo posible para que no sea así. Pero puede pasar. No sé en cuánto tiempo. También voy a tratar de estirar que sea en más tiempo. Y lo que me dijeron los médicos es 'tenés que hacer una vida de, digamos de cura'. Levantarte pero dormir, dormir bien, dormir siete u ocho horas, lo que sea comer bien y hacer ejercicios. Así que no me queda otra chance que dejar el programa porque también tengo que tomar la medicación", finalizó el periodista argentino, cuyo crudo testimonio trajo consigo reacciones en redes sociales y mensajes de apoyo.