En los últimos días, Sadio Mané ha estado en el foco de la prensa internacional, pero no precisamente por sus actuaciones dentro del terreno de juego, ni por sus ya acostumbradas obras benéficas, sino por una situación que tiene a más de uno con la boca abierta.

Y es que según informaciones del medio británico 'The Sun' "la ex estrella del Liverpool Sadio Mané parecía tener un matrimonio arreglado tradicional con su esposa adolescente, pero la pareja nunca salió, reveló su suegro. (...) Mane, de 31 años, se casó con Aissata Tamba , de 18, en una ceremonia secreta en Keur Massar, en Dakar, pocos días antes del inicio de la Copa Africana de Naciones en Costa de Marfil".

¿Cómo se conoció la pareja?

"Se supo que la pareja se conoció a través del agente de Mané, quien era amigo del padre, quien era jefe de construcción, cuando ella tenía 16 años", adelantó 'The Sun'.

"El padre de Aisha, Amadou Tamba, dijo que la pareja fue presentada "hace más de dos años", pero aclaró que su hija ahora tiene 18 años en medio de informes contradictorios de que tiene 19 años", siguió el reconocido medio.

En los últimos días Sadio Mané se casó con Aisha Tamba, su novia que según reportan medios senegaleses tendría 18 años 💍 pic.twitter.com/V2EzqCAZJp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 11, 2024

¿Qué dijo Sadio Mané?

Pero el portal no solo mencionó eso, sino que a su vez recogió las declaraciones que Sadio Mané dio a un medio local: "Honestamente, estoy contento con el hecho de que el presidente me haya felicitado tanto como, bueno, diría que no sólo a mis compañeros de equipo", dijo.

"Creo que toda la gente me ha felicitado y deseado [suerte], así que estoy feliz y espero que todo salga bien", concluyó el exjugador del Bayern de Múnich.

Finalmente, "Mané también restó importancia a las bromas sobre su matrimonio con su novia de 18 años cuando el presidente de Senegal, Macky Sall, recibió a la selección nacional antes de la AFCON", comentó 'The Sun'.