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Gol Caracol  / Vea el golazo de Alexis Mac Allister que abrió el marcador para Argentina vs. Suiza

Vea el golazo de Alexis Mac Allister que abrió el marcador para Argentina vs. Suiza

El jugador de Liverpool que es el más bajo de la Selección de Argentina, ganó por los aires y con un certero cabezazo abrió el marcador frente a Suiza. Vea el gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jul, 2026
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Alexis Mac Allister con Argentina
Alexis Mac Allister con Argentina
AFP

El partido entre Argentina y Suiza comenzó muy emocionante desde muy temprano, donde los de Scaloni abrieron el marcador y pusieron a festejar a los miles de argentinos en las gradas.

Todo ocurrió al minuto 9' del compromiso cuando Lionel Messi cobró un tiro de esquina, y el balón que fue al centro del área, donde apareció Alexis Mac Allister que se elevó en los aires superando a los centrales suizos, y con un certero cabezazo mandó el balón al fondo de la red para el 1-0 del partido para la campeona del Mundo.

Vea el gol acá:

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