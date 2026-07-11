Vea el golazo de Alexis Mac Allister que abrió el marcador para Argentina vs. Suiza

El partido entre Argentina y Suiza comenzó muy emocionante desde muy temprano, donde los de Scaloni abrieron el marcador y pusieron a festejar a los miles de argentinos en las gradas.

Todo ocurrió al minuto 9' del compromiso cuando Lionel Messi cobró un tiro de esquina, y el balón que fue al centro del área, donde apareció Alexis Mac Allister que se elevó en los aires superando a los centrales suizos, y con un certero cabezazo mandó el balón al fondo de la red para el 1-0 del partido para la campeona del Mundo.

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