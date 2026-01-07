Condenan a policías por asesinato de futbolista en Cartagena: ¿cómo ocurrió el crimen?

Tras más de 4 años, las autoridades en Cartagena, Bolívar, condenaron a los policías responsables del asesinato de un joven futbolista de 17 años, identificado como Harold David Morales, en hechos ocurridos el 24 de agosto del 2020. El uniformado, identificado como Octavio Darío Porras Vides, fue quien finalmente le quitó la vida al menor de edad con el arma de fuego de dotación y será el que más tiempo estará recluido en un centro carcelario. Además de Porras, otros dos efectivos de la institución, identificados como Iván Darío Olivo de Ávila y Esteban Gómez Ricard, recibieron condenas por este caso.



A futbolista lo golpearon y luego policía le disparó en el abdomen

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los tres integrantes de la Policía Nacional llegaron a un lavadero de carros ubicado en el barrio San Francisco y golpearon brutalmente al menor futbolista porque él no les brindó información exacta sobre los horarios de atención del establecimiento de comercio.

Después de la golpiza de la que fue víctima, Harold David, que hacía parte de una escuela de fútbol en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, y se encontraba en Cartagena de manera temporal, intentó escapar para evitar que los policías lo siguieran agrediendo.

En medio del escape del menor de edad, los policías lo persiguieron y el patrullero Octavio Darío Porras lo alcanzó y con su arma oficial le disparó en el abdomen. De inmediato, el joven fue llevado a un centro hospitalario, pero lamentablemente perdió la vida.



Así policías intentaron ocultar asesinato de futbolista en Cartagena

En cuanto a los otros dos uniformados que participaron en la previa golpiza que le propinaron al adolescente, las autoridades lograron establecer que estos señalaron en los reportes oficiales que el joven asesinado hacía parte de una pandilla y los había atacado a ellos con un arma artesanal. Dicha arma artesanal la obtuvieron y entregaron los policías en cadena de custodia.



Las pruebas presentadas por la Fiscalía permitieron que fuera sentenciado a 44 años y 2 meses de prisión el patrullero de la Policía Nacional, Octavio Darío Porras Vides, por su responsabilidad en el homicidio de un joven futbolista en hechos ocurridos el 24 de agosto de 2020 en… pic.twitter.com/v4JYFva4gK — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 6, 2026

A pesar de que los policías intentaron engañar a las autoridades con su reporte y una supuesta arma artesanal, cayeron en medio de las investigaciones, las cuales comprobaron que llevaron a cabo un entramado para esconder el asesinato del futbolista. “Testimonios, diferentes labores de Policía Judicial y las pruebas de balística evidenciaron que la versión de los policías era falsa. El joven nunca portó ni usó un arma de fuego y el artefacto hechizo aportado no era apto para disparar”, indicó la Fiscalía en su comunicado sobre este caso.



¿Cuántos años de cárcel le dieron a policía que mató futbolista en Cartagena?

El ente investigador informó que, por estos hechos, un juez penal del circuito de Cartagena, departamento de Bolívar, condenó al patrullero Octavio Darío Porras Vides a 44 años y 2 meses de prisión por homicidio agravado. Por su parte, el policía Olivo de Ávila fue sentenciado a 13 años y 6 meses por favorecimiento agravado. Por último, al patrullero Gómez Ricard lo condenaron a 14 años de prisión por favorecimiento agravado y falsedad ideológica en documento público. La sentencia de los uniformados es de primera instancia y admite los recursos legales correspondientes.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias