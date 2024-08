Colombiano con viruela del mono reveló que “es un infierno estar despierto” tras contagio

Laviruela del mono, también conocida como mpox, es una enfermedad provocada por el virus de la viruela símica. La Organización Mundial de la Salud ha decretado de nuevo emergencia sanitaria internacional por este patógeno tras su alarmante expansión y brotes significativos.Los Informantes conoció los testimonios de pacientes que padecieron la enfermedad.

En 2022, Colombia tenía al menos 1260 contagiados por la viruela del mono, 10 de ellos mujeres. Sin embargo, aunque no es fácil encontrar a alguien que se anime a contar sus padecimientos, pacientes en recuperación y aislamiento hablaron de la viruela del mono, que, aunque tiene una baja tasa de mortalidad puede ser extremadamente dolorosa.

“Tener viruela símica, y me retomó a una frase que leí, es un infierno estar despierto. Es imposible dormir, es someterse a un estigma y es contar los días, las horas y hasta los minutos para que todo pase”, afirmó Alejandro Suárez, a quien le cuesta hablar sobre lo que vivió con la enfermedad.

Según expertos una persona con viruela símica puede trasmitirla desde un día antes que aparezca la erupción hasta 21 días después de que comiencen los síntomas. Luego de la cicatrización de las lesiones ya no es contagiosa.

“Cuando se te despierta la comezón, se te despierta el dolor, se te despierta el ardor, esa sensación de fuego adentro, tú no sabes qué hacer. Es desesperante, tú lo único que puedes hacer es respirar y a veces el respirar no es suficiente, terminas llorando”, reveló Suárez.

La viruela del mono se puede contagiar a través del contacto con fluidos corporales o al tocar sabanas o ropa contaminadas.

“Te hacen un frotis de garganta, una prueba de sangre y te hacen una muestra de la ampolla...Mi cara empezó a brotarse y ahí vino el dolor más impresionante, desesperado por saber que estaba pasando me hago un tacto y me doy cuenta de que me estoy brotando por dentro...Es un dolor que no te deja acostar, no te aguantas de ninguna manera”, comentó Alejandro Suárez, quien no sabe dónde se pudo haber contagiado.

El epidemiólogo Carlos Álvarez afirmó que este virus comparado con el del COVID-19 es mucho más pesado y, por tanto, no se transmiten aerosoles lo que lo hace menos contagioso, también dijo que por su naturaleza no es probable que se produzcan muchas variantes.

No obstante, el experto aseguró que pocas personas toman la decisión de asistir al médico para la revisión de estás ronchas, ya que muchas veces está enfermedad es transmitida por relaciones sexuales, siendo un tabú en la sociedad.

“Hay tres cosas importantes: la naturaleza del virus, que este no cambie y que no haya personas asintomáticas porque epidemiológicamente sería imposible de controlar, y que las personas que tengan sospechas se puedan diagnosticar tempranamente y que se puedan hacer contenciones”, concluyó el epidemiólogo.

¿Cuántos casos de viruela del mono o mpox hay en Colombia en 2024?

El Ministerio de Salud reveló que, en Colombia, solo en 2024, se han presentado 109 casos. De los contagios registrados, solo dos permanecen activos.

Las ciudades donde se ha presentado el virus son Bogotá, con 44 casos; Cali, con 22 contagios; Barranquilla, con 13 registros; y Medellín, con 11. En departamentos está el Atlántico, con 5 casos.

Cabe resaltar que la sintomatología depende de las reacciones del cuerpo de cada individuo. Sin embargo, es necesario que se tomen en cuenta las medidas de higiene, prevención y control para evitar su propagación.

